        Haberler Dünya Zelenskiy'den savaşın 4. yıldönümünde mesaj: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı | Dış Haberler

        Zelenskiy'den savaşın 4. yıldönümünde mesaj: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde, "Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik. Putin hedeflerine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı, savaşı kazanamadı" dedi.

        Giriş: 24.02.2026 - 09:55
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünden bir açıklama paylaştı.

        Rusya'nın, savaşın başladığı 4 yıl önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'i "üç günde" ele geçiremediğini hatırlatan Zelenskiy, ülkesinin bu süreçte uzun bir yoldan geçtiğini vurguladı.

        Zelenskiy, bu savaşta milyonlarca Ukraynalının direniş gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Saldırının başlangıcını hatırlayarak bugüne bakarken şunu söylemeye hakkımız var. Bağımsızlığımızı savunduk, devletimizi kaybetmedik, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hedeflerine ulaşamadı. Ukraynalıları kıramadı, bu savaşı kazanamadı."

        Zelenskiy, Ukrayna'yı koruyarak barışın ve adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 22 Şubat 2026 (Çocuk Gelişimi Ve Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler!)

        Çocuk gelişimi nasıl izlenir? Kanser tedavisindeki son gelişmeler neler? Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Uzman Dr. Süer Yüksel ve Doç. Dr. Dilşen Çolak konuk oluyor.  

