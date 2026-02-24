Bahis baronunun sır estetikçisi!

Bugün size Tokat’ın bir köyünde 45 yıl önce doğmuş ama 35 yaşından itibaren dünyanın sayılı bahis baronları arasına adını yazdırmış Derkan Başer’in estetikçisini anlatacağım.

“Estetikçisi” ifadesinden kastım; özel estetikçisi değil; bahis parasını estetik tedavi maskesiyle aklamaktan şüpheli ve sanık olan bir doktordan bahsedeceğim. Estetikçinin savcılıktaki ifadesine bakılırsa “Derkan Başer’in adını bile duymamış ve tanımıyor” ama savcılığın o estetikçinin şirket kayıtları üzerinden yaptığı tespitler başka bir şey söylüyor. Söylediği şey de şu: O sadece; kırışıklık, saç ekme, botoks ve estetik tedavi uzmanı değil; aynı zamanda usta bir kara para uzmanı...

Derkan Başer

SAVCININ DOSYASINDA ANLATTIĞI KARA PARA SİSTEMİ

Size anlatacağım bu sıra dışı portrenin tüm bilgileri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu’nun kayıtlarına ve Cumhuriyet Savcısı Erkan Boler’in titiz soruşturmasına dayanıyor. Dosya; 2023 tarihli; kısa süre önce de iddianameye dönüşen dosyada 23 sanık var. Dosyadaki örgütün lideri Derkan Başer, yardımcısı karısı Ceren Başer...

Veysel Şahin Savcılığa göre; Derkan Başer ve beraberindekiler sadece kara operasyonlarında gördüğümüz türde sahte ve paravan şirketler kurup; milyarlarca TL aklıyordu. Aklamada kullanılan şirketler yazılım, fuarcılık, turizm, otomotiv, kuyumculuk şirketleriydi. Dikkat ederseniz, bu şirketlerin hepsi; aynı anda hayali ticari işlem yapmaya, çok sayıda fatura kesmeye, olmayan işlemleri olmuş gibi göstermeye yatkın şirketler… Ve evet bingo! Bildiniz; o şirketlerin içinde kırışıklık, botoks, saç ekme, işlemleri yapan şirket de var. Adı: ERC Estetik... KARA PARA USTASI İŞLEMLER: KATMANLAMA Savcı Erkan Boler'in bu şirketlerle ilgili ciddi tespitleri var. Adı geçen tüm şirketler sadece kara para aklama konusunda artık ustalaşmış organizasyonların kullandığı layering yani katmanlama denilen yöntemi kullanıyor. Bahis parasını aklayan bu şirketlere, kiralanmış binlerce hesaptan para geliyordu. Bahis parası kiralanmış binlerce hesaba gelirken önemli bir bölümü nakit çekiliyor. Nakitler döviz büroları aracılığıyla yurt dışına hesaplarda kalanlar da yurt dışına soğuk cüzdanlarla gönderiliyordu. Aviad Biton Birazdan yurt dışına para aktarılan işlemlerin hangi ünlü İngiliz, İspanyol ve İtalyan futbol kulüplerine aktarıldığını okuduğunuzda çok şaşıracaksınız. Ama önce Derkan Başer ile ilgili kısa bir hatırlatma yapalım; Başer'in bahis baronları dünyasında zirveye giden hikayesi 2014 yılında Veysel Şahin'in yanında Kıbrıs'ta başladı. Sadece Kıbrıs'ın değil yasa dışı bahis dünyasının önde gelen ismi Halil Falyalı öldürülünce; suç dünyasının bu ikilisinin de deyim yerindeyse kısmeti açıldı.

GECEDE 10 MİLYON DOLARI KUMARDA HARCAYAN BARON Falyalı'nın himayesi ya da gözetiminde büyüyen Veysel Şahin ve Derkan Başer, o öldürülünce daha çok nam yapar hale geldi. İsimleri 2015 yılı sonlarından itibaren Türkiye'deki yasa dışı ve VIP bahis sistemiyle anılır oldu. Servetleri suç dünyasının dilindeydi. Veysel Şahin; ağaçtan düşen babasını ziyaret için geldiği Türkiye'de yakalandı, şaibeli bir yargı süreciyle tahliye edildi. Gecede 10 milyon doları kumar masasında harcadığı konuşulan Veysel Şahin Gürcistan-Arnavutluk-Dubai hattında halen faaliyet yürütürken, Derkan Başer karısıyla birlikte Gürcistan'a yerleşip kendi bahis ağını büyütmeye başladı. Size anlatacağım savcılık dosyasındaki Derkan Başer ve estetikçi doktorunun yasa dışı bahis hikayesi de; Gürcistan merkezli yürütülen ama Türkiye'de kurulan sistemi anlatan dosyada yer alıyor. Derkan Başer'in Gürcistan'da oteller emlak şirketleri daireler alıp sattığı bu sistemin geliri, savcılığa göre Türkiye'den geliyor. 23 sanıklı dosyada bu konuda çok fazla delil/raporlar/banka kayıtları ve para transferi var. Belli ki savcı; uzun bir zaman harcayıp; binlerce sayfa evrak ve delilden çarpıcı tespitlerle bir iddianame çıkarmış.

"ŞEYTANİ YÖNTEMLER" İlmek ilmek işlenmiş dosyanın en çarpıcı hikayelerinden biri, belirli ikamet adreslerine açılmış hayali iş yerleriyle ilgili. Uzmanlar Derkan Başer'in soyadını taşıyan Baser Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kayıtlarına girdiğinde adeta şok oluyor. Şirketin faaliyet alanına bakınca yazılım sistemleri yapıp yurt dışına satmak da var. Hatta şirketin buna dair ciddi para akışı da var ancak bilin bakalım; şirketin tüm bu işleri yapabilmesi için gerekli olan nesi yok. Doğru bildiniz; internet sitesi bile yok. Bitmedi; savcılık emriyle şirketin Büyükçekmece Beşyol Mahallesi'ndeki Affan Center isimli iş merkezine giden polis; adreste Başer Yazılım adlı bir şirket olmadığını başka bir bilişim şirketi olduğunu tespit etmiş. Hem savcıyı hem polisi şoke eden şeytani bir zeka ürünü suç örgütü faaliyeti. Başka bir bilişim şirketinin olduğu iş merkezinde açılmış sahte bir yazılım şirketi! Ama her şey elbette paravan ve kağıt üstünde... BARONUN ESTETİKÇİSİ KİM? Geçelim bahis baronunun sır estetikçisine… 48 yaşında… Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu…Estetik alanında Amerika başta olmak üzere başka ülkelerden alınmış sertifikaları var. Bu alanda uzun süre çalışmış. Beşiktaş'ta çok katlı bir plazada yüzde 99 hisseyle sahibi olduğu ERC Estetik Turizm Sağlık Hizmetleri adlı şirketin sahibi…Yanında alanında uzman birçok doktor çalışıyor… 34069 sayılı dosyadaki bilgilere göre; şüpheli sanık; Muhammet Emrah Çinik'ten bahsediyoruz. Savcılığın hazırladığı dosyada Muhammet Emrah Çinik ile ilgili bir bilirkişi raporu var. Resmi rapora göre Çinik'in şirketinin olağan dışı hatta "olağanüstü" bir para trafiği var.

Bakalım raporda ne tür tespitler var? *Şirket 100 milyonun üstünde bir nakit çekme ve yatırma işlemi yapmış. Muhammet Emrah Çinik *2017 yılından günümüze POS cihazları üzerinden yapılan işlem miktarı 674 milyonun üzerinde ve bu tutarların çoğu tek çekim işlemler olarak yapılmış. *Firma sağlık turizmi yapıyor gibi görünüyor ama bu alanda verilecek hizmetlerin çok üzerinde hizmet bedeli alınmış. Bir örnekle anlatalım; 10 bin lira olan botoks ücreti için 100 bin lira alınmış gibi görünüyor ve böyle çok sayıda işlem var. *Rapora göre yapılan işlemlerin tamamı ticaretin gerçekleriyle hiçbir şekilde uyuşmuyor. *Şirketin birden fazla hesabına gelen toplam para girişi 1 milyar 369 milyon 88 bin lira... Rakamlara baktığınızda uzmanların neden "Ticaretin gerçekleriyle uyuşmayan" ve "Olağanüstü" dediklerini anlıyorsunuz. Gelelim estetikçi Muhammet Emrah Çinik'in şirketi ile en çarpıcı bilgiye; Çinik'in şirketinin yurt dışındaki ortağı İngiltere'de Premier Lig'in ünlü takımı West Hamm United kulübü ile kozmetik tedavi ortağı. Yanlış okumadınız, West Ham United ile kozmetik tedavi ortağı. Üstelik tek kulüp İngiltere'den değil. Muhammet Emrah Çinik ortaklığı belli ki savcılıkta izah edememiş. Çinik'in izaha muhtaç başka ortaklıkları ve para akışları da var.

İtalya'da Bologna... İspanya'da Sevilla… Bu iki kulüple de bağlantılı bir alışverişten bahsediyoruz. Buraya kadar ayrıntılı anlattığım Çinik'in yukarıdaki işlemlerin tümünün; MASAK uzmanları tarafından "şüpheli işlemler" olarak değerlendirildiği hatırlatıp devam edelim. Estetikçi Çinik'in çok şaşıracağınız para akışı olan başka bağlantıları da var. Çinik'in ERC şirketi ile bağlantılı uluslararası şirketin adı LAGARDARE... Tam adı Lagardare Sports... Savcılığa göre bu şirket doğrudan bir bahis şirketi değil ancak spor dünyasında sponsorluk ve medya hakları aracılığıyla bahis sektörüyle bağlantılı bir şirket. ERC'nin yani Çinik'in para gönderdiği bu şirketin CEOSU Aviad Biton... Tel Aviv merkezli mobil bir oyun şirketi Whalo'nun kurucusu… Peki Muhammet Emin Çinik tüm bu tespitlere karşı poliste ne dedi? Savcılıkta kendisini nasıl savundu? Muhammet Emrah Çinik Kara para aklamak ve örgütünün üyesi olmakla suçlanan Estetikçi doktor Muhammet Emrah Çinik tüm bu tespitlere rağmen özetle şunları söyledi: