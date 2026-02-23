Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe 6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi! - Fenerbahçe Haberleri

        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!

        Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada 2 puan yitirdi. 90+5 dakikada Marco Asensio ile öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı. Zirvede puan farkını eşitleme fırsatını tepen sarı-lacivertliler, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 22:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlık nedeniyle ilk yarıda 2 zorunlu değişiklik yaşanırken, hücumda da pozisyon üretmekte zorluk yaşadı.

        6 DAKİKADA YIKIM!

        Marco Asensio’nun 90+5. dakikasında öne geçen Kanarya, skoru koruyamadı ve 90+11’de kalesinde golü gördü.

        2

        FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ

        Lider Galatasaray’ın mağlubiyet yaşadığı haftada puan kaybederek fırsat tepen Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti

        3

        EVİNDE 4. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

        Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 4. kez puan kaybetti. Kanarya, bu sezon taraftarı önünde Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe’den sonra Kasımpaşa ile de yenişemedi.

        Tedesco’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon 8. kez beraberlik elde etti.

        4

        GALİBİYET SERİSİ YİNE KADIKÖY'DE SONA ERDİ

        Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kanarya'nın, 17 Eylül’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, aynı durum 25 Ocak’ta oynanan Göztepe maçıyla yaşanmıştı.

        5

        Tedesco’nun öğrencileri şubat ayı itibarıyla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşısında hanesine 3’er puan yazdırırken, bu galibiyet serisi de Kasımpaşa maçında sonlandı.

        Ligde ilk 23 hafta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe’de 4. kez galibiyet serisi Kadıköy’de bozuldu.

        Kanarya, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları