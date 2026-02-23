6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada 2 puan yitirdi. 90+5 dakikada Marco Asensio ile öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada Jim Allevinah'ın golüne engel olamadı. Zirvede puan farkını eşitleme fırsatını tepen sarı-lacivertliler, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık nedeniyle ilk yarıda 2 zorunlu değişiklik yaşanırken, hücumda da pozisyon üretmekte zorluk yaşadı.
6 DAKİKADA YIKIM!
Marco Asensio’nun 90+5. dakikasında öne geçen Kanarya, skoru koruyamadı ve 90+11’de kalesinde golü gördü.
FENERBAHÇE FIRSAT TEPTİ
Lider Galatasaray’ın mağlubiyet yaşadığı haftada puan kaybederek fırsat tepen Fenerbahçe, puanını 53’e yükseltti
EVİNDE 4. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI
Fenerbahçe, bu sonuçla evinde 4. kez puan kaybetti. Kanarya, bu sezon taraftarı önünde Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe’den sonra Kasımpaşa ile de yenişemedi.
Tedesco’nun öğrencileri, Süper Lig’de bu sezon 8. kez beraberlik elde etti.
GALİBİYET SERİSİ YİNE KADIKÖY'DE SONA ERDİ
Sarı-lacivertlilerin bu sonuçla ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Kanarya'nın, 17 Eylül’de Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçla 3, 1 Aralık’taki Galatasaray derbisiyle 5 maçlık galibiyet serisi sona ererken, aynı durum 25 Ocak’ta oynanan Göztepe maçıyla yaşanmıştı.
Tedesco’nun öğrencileri şubat ayı itibarıyla Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor karşısında hanesine 3’er puan yazdırırken, bu galibiyet serisi de Kasımpaşa maçında sonlandı.
Ligde ilk 23 hafta mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe’de 4. kez galibiyet serisi Kadıköy’de bozuldu.
Kanarya, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.