Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Oyuna devam edemediler!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.
Giriş: 23.02.2026 - 20:49 Güncelleme:
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı ve 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de Çağlar'dan sonra Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine 40. dakikada N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası Matteo Guendouzi, stopere geçti.
Öte yandan Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın da sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti. Slovak stoperin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
