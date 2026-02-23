Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Oyuna devam edemediler! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de sakatlık şoku: Oyuna devam edemediler!

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 20:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!

        Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'de iki sakatlık yaşandı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, oyundan çıktı ve 27. dakikada Yiğit Efe oyuna dahil oldu.

        Fenerbahçe'de Çağlar'dan sonra Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine 40. dakikada N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası Matteo Guendouzi, stopere geçti.

        Öte yandan Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın da sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti. Slovak stoperin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzla'da sıkıştırdığı otomobile çarptı; sürücüyü darbeden çekici şoförü yakalandı

        TUZLA'da trafikte sıkıştırıp çarparak durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbettiği belirlenen çekici şoförü Y.K. (36) gözaltına alındı.  (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları