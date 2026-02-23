Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golü 90+5. dakikada Marco Asensio'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 90+11. dakikada Jim Allevinah kaydetti.

Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe puanını 53 yaptı ve zirveyle arasında 2 puan kaldı.

Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor'a konuk edecek. FENERBAHÇE'DE SAKATLIK KABUSU: STOPER HATTI DEĞİŞTİ! Fenerbahçe'de Skriniar yerine Kasımpaşa maçında görev yapan Çağlar Söyüncü de sakatlandı. Çağlar yerine bu maçta Yiğit Efe oyuna dahil oldu.

REKLAM Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Çağlar'dan sonra bir diğer stoper Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine de N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Guendouzi ise bu sakatlık sonrası stopere geçti. SANTRFORDA TERCİH TALISCA Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti. Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi. LEVENT MERCAN 1,5 AY SONRA 11'DE Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü. Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu. Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

MUSABA 3 MAÇ SONRA 11'DE Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı. REKLAM Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı. Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.