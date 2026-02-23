Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü 90+5. dakikada Marco Asensio'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 90+11. dakikada Jim Allevinah kaydetti. Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe puanını 53 yaptı ve zirveyle arasında 2 puan kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golü 90+5. dakikada Marco Asensio'dan gelirken Kasımpaşa'nın golünü ise 90+11. dakikada Jim Allevinah kaydetti.
Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremeyen Fenerbahçe puanını 53 yaptı ve zirveyle arasında 2 puan kaldı.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Çaykur Rizespor'a konuk edecek.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK KABUSU: STOPER HATTI DEĞİŞTİ!
Fenerbahçe'de Skriniar yerine Kasımpaşa maçında görev yapan Çağlar Söyüncü de sakatlandı. Çağlar yerine bu maçta Yiğit Efe oyuna dahil oldu.
Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçında Çağlar'dan sonra bir diğer stoper Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu yerine de N'Golo Kante oyuna dahil oldu. Guendouzi ise bu sakatlık sonrası stopere geçti.
SANTRFORDA TERCİH TALISCA
Domenico Tedesco, Kasımpaşa mücadelesinde santrfor pozisyonunda Anderson Talisca'yı tercih etti.
Nottingham Forest karşısında Sidiki Cherif'i ilk kez ilk 11'de değerlendiren Tedesco, Kasımpaşa karşısında oyuncuyu yedek soyundururken, Talisca'yı ileri uçta görevlendirdi.
LEVENT MERCAN 1,5 AY SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'e geri döndü.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve son olarak ilk 11'de oynadığı Süper Kupa'da Galatasaray müsabakasında sakatlık yaşayan Levent, 10 maçın ardından ilk 11'de şans buldu.
Levent Mercan, uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra Nottingham Forest maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.
MUSABA 3 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, 3 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Son olarak 5 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesine ilk 11'de başlayan Musaba, Gençlerbirliği ve Trabzonspor müsabakalarına yedek başlamıştı.
Musaba, UEFA listesinde olmaması sebebiyle Nottingham Forest maçında ise kadroda yer alamamıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Asensio'nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Benedyczak'ın derin pasında savunmanın arkasına sarkan Diabate, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ederson son anda topu kornere çeldi.
20. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Levent Mercan'da kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerine ortasında Asensio şutunu çekti, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.
45+1. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Nene'nin pasında topla buluşan Musaba, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol oyuncunun çaprazdan şutunda kaleci Gianniotis topu son anda kornere tokatladı.
45+3. dakikada Kante'den topu kapan Cenk Tosun, soldan atağa katılan Diabate'le pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
49. dakikada soldan ceza sahasına giren Nene, penaltı noktası üzerine ortaladı. Bu bölgede meşin yuvarlakla buluşan Yiğit Efe Demir'in gelişine vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada Talisca, savunmadan önce kafayı vurdu ancak Gianniotis iyi yer tutarak gole engel oldu.
66. dakikada sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza yayı önüne kat edip sert vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.
90+3. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Yiğit Efe Demir'e yaptığı hareket sonrasında ikinci sıra kartını gören Ben Ouenas, oyundan ihraç edildi.
90+5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Fred'in pasında solda topla buluşan Nene'nin ceza yayına ortasında Marco Asensio meşin yuvarlağa gelişine vurdu, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0.
90+11. dakikada Kasımpaşa beraberliği buldu. Benedyczak'ın ceza sahasına ortasında Baldursson kale sahası içine indirdi. Bu noktaya hareketlenen Allevinah'ın çaprazdan düzeltip vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.