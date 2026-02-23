Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ilk iddianamede, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli için "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 10'ar yıla kadar hapis istendi. İddianamede kaza sonrası valiz aktarımıyla planlı kaçış, İbrahim Gümüş'e ait telefonun gizlenmesi ve sürücünün alkol testinin yapılmaması gibi tespitlere yer verilirken, kamera kayıtlarıyla Bülent Cihantimur'un "kaçışı bilmiyordum" savunmasının çürütüldüğü; Eylem Tok hakkında yakalama ve kırmızı bülten bulunduğu belirtildi.
İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. Şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.
KAZA ANI VE TANIK BEYANLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, 1 Mart 2023 günü Timur Cihantimur’un kullandığı aracın Belgrad Ormanı yolunda ATV aracı tamiri yapan Oğuz Murat Aci, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan’a çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği anlatıldı. Tanık beyanlarına göre araçta sürücünün üç arkadaşı daha bulunuyordu; Cihantimur’un aracı hızlı kullandığı ve seyir halindeyken telefonla konuştuğu aktarıldı.
DELİL NİTELİĞİNDEKİ TELEFON
Kaza sonrası Eylem Tok’un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile olay yerine gelerek oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarını alıp ayrıldığı belirtildi. Bu süreçte sürücünün alkol testine tabi tutulmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı vurgulandı. İddianamede, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu, Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, daha sonra Kerem Ataç’a verildiği ve telefonun Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığı anlatıldı. Site güvenliğinin telefonu muhafaza altına aldığı; bu sırada şüpheliler Adem Kızıltepe ve Eylem Tok ile Demir Orhan Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray’ın siteye geldikleri, Tok ile Kızıltepe’nin birlikte hareket ederek delil niteliğindeki telefonu aldıkları ve bu eylemin “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
KAÇIŞ PLANI VE VALİZ AKTARIMI
İddianameye göre Eylem Tok, kaza sonrası Timur Cihantimur’u kendi ikametine götürdü. Bülent Cihantimur da kazadan haberdar edilerek eve geldi. Dosyadaki kamera görüntülerine göre, bir süre evde kalan şüpheliler daha sonra araçlarla yola çıktı. Bülent Cihantimur’un kullandığı araç ile Timur Cihantimur’un bulunduğu araç hareket etti; Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu ise başka bir araçla takip etti. Yol üzerinde valiz aktarımı yapıldığı, ardından Timur Cihantimur, Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun havalimanına giderek önce Mısır’a, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne geçtikleri ve Türkiye’ye dönmedikleri kaydedildi. Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.
“KAÇIŞI BİLMİYORDUM” SAVUNMASI ÇÜRÜTÜLDÜ
Savcılık, Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” savunmasını; tarafların aynı ikamette hazırlık yaptıkları, birlikte yola çıktıkları ve valiz aktarımı yapıldığı yönündeki tespitlerle çeliştiği gerekçesiyle kabul etmedi.
10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Sonuç olarak savcılık, aralarında Eylem Tok ve Bülent Cihantimur’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.