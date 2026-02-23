Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi

İstanbul Kemerburgaz’da Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. Şüpheli Timur Cihantimur’u olay yerinden uzaklaştırdıkları ve delilleri kararttıkları iddia edilen anne Eylem Tok ile baba Bülent Cihantimur’un da aralarında bulunduğu 5 şüpheli hakkında “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KAZA ANI VE TANIK BEYANLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, 1 Mart 2023 günü Timur Cihantimur’un kullandığı aracın Belgrad Ormanı yolunda ATV aracı tamiri yapan Oğuz Murat Aci, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan’a çarpması sonucu trafik kazası meydana geldiği anlatıldı. Tanık beyanlarına göre araçta sürücünün üç arkadaşı daha bulunuyordu; Cihantimur’un aracı hızlı kullandığı ve seyir halindeyken telefonla konuştuğu aktarıldı.

DELİL NİTELİĞİNDEKİ TELEFON

Kaza sonrası Eylem Tok’un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile olay yerine gelerek oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarını alıp ayrıldığı belirtildi. Bu süreçte sürücünün alkol testine tabi tutulmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı vurgulandı. İddianamede, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu, Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, daha sonra Kerem Ataç’a verildiği ve telefonun Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığı anlatıldı. Site güvenliğinin telefonu muhafaza altına aldığı; bu sırada şüpheliler Adem Kızıltepe ve Eylem Tok ile Demir Orhan Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray’ın siteye geldikleri, Tok ile Kızıltepe’nin birlikte hareket ederek delil niteliğindeki telefonu aldıkları ve bu eylemin “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.