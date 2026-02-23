Domenico Tedesco: Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçının ardından konuştu.

Tedesco, zorlu maçın ardından “Puandan bağımsız olarak maçı analiz etmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman da kaybettiğimiz zaman da maçları analiz etmemiz gerekiyor. Kazanınca her şeyden çok mutluyuz, kaybedince her şeyden çok mutsuzuz değil. Bugünkü maçta iki farklı yarı izledik ve maç içerisinde çok fazla problem yaşadık. Daha maçın ilk yarısında iki stoperimizi değiştirmek zorunda kaldık, aynı şekilde Milan da bir önceki maçta sakatlık yaşamıştı. İkinci yarıya başlarken sistemimizi değiştirmek zorunda kaldık ki bu sistemi bir kere çalışmış olmamıza rağmen takım sahaya çok iyi bir şekilde yayıldı, baskılı bir şekilde oynadık ve nitekim golü de bulduk. Ama sonrasında da maalesef golü yedik. Bizler için bu sonuç yazık oldu ama önümüze bakmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bugünkü maçı kazanmış da olsaydık, beraber kalmış olsak veya kaybetmiş de olsaydık yolumuz halâ çok uzun ve biz halâ yoldayız.” diye konuştu.