Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Aydın Erdem'e 50 milyon TL'lik aldatma davası

        Aydın Erdem'e 50 milyon TL'lik aldatma davası

        Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında dava dilekçesi sunuldu. Dilekçede, evlilik birliğini ihlal ettiği ve ağır kusurlu olduğu öne sürülen Erdem'den 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 23:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 milyon TL'lik aldatma davası

        Eşi Beyhan T.'yi oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Aydın Erdem hakkında İstanbul 4. Aile Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunuldu. Beyhan T.'nin avukatı Ahmet Cidecioğlu aracılığıyla sunulan dilekçede, davalı Aydın Erdem ile davacı Beyhan T.'nin 2006 yılında evlendikleri ve iki çocuklarının bulunduğu aktarıldı. Evlilik süreci içerisinde Aydın Erdem'in eşini aldattığı belirtilen dilekçede, son aldatmanın oyuncu Dolunay Soysert ile gerçekleştiği iddia edildi. Dilekçede; "Güncel olarak davalı, Dolunay Soysert isimli kadın ile kadına ait Arnavutköy'de bulunan evde birlikte yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        "EVİN NAFAKASINI ÜNLÜ SEVGİLİSİYLE HARCADI"

        Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in hem aynı evde yaşadıkları hem de yurt içi ve yurt dışında birçok kez tatile giderek aynı otelde kaldıkları, bu şekilde evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandıkları belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi; "Davalı Aydın Erdem, ailesine 4 ve 13 Ağustos tarihleri arasında tatilde olacağını belirtmiştir. Aile konutunun ve müşterek çocukların ihtiyaçları talep edildiğinde, Güney Fransa’dan elinde içki kadehiyle fotoğraf paylaşarak, 'Para göndermeyeceğim, ben tatildeyim, konularını sen çöz' demiş. Evin nafakasını ünlü sevgilisiyle harcayarak müvekkilini engellemiştir."

        HTS araştırması yapılması halinde Aydın Erdem ile Dolunay Soysert'in aynı yerde bulunduklarının ortaya çıkacağı da dilekçede ifade edildi. Ayrıca Erdem'in, evlilik birliği içerisindeki sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek Dolunay Soysert ile birlikte yaşadığı, birlikte tatile gittiği ve yıllarca ev ile müşterek çocukların masraflarını eşi Beyhan T.'nin üzerine bıraktığı aktarıldı.

        50 MİLYON TL TAZMİNAT TALEBİ

        Dilekçede, Beyhan T.'nin çocuklarıyla birlikte yaşamını sürdürebilmesi için Beşiktaş'ta bulunan müşterek konutun dava süresince kendisine ve çocuklara tahsis edilmesi, çocukların velayetinin anneye verilmesi talep edildi. Ayrıca Aydın Erdem aleyhine, Beyhan T.'nin yaşadığı manevi çöküntü ve travmaların telafisi amacıyla 50 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çatalca'da durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

        Çatalca'da sürekli alkol aldığı iddia edilen S. Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. S.Ü. 3 gün sonra durakta gördüğü eşi Ürkmez'i silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından önce bir iş yerinde ardından da evinde saklanan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alın...
        #Aydın Erdem
        #Dolunay Soysert
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları