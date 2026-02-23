Canlı
        Haberler Dünya İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı | Dış Haberler

        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı

        İran'da telefon kullanıcılarına gelen, "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." şeklindeki mesajın nasıl gönderildiği ortaya çıktı. Mesajın, reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ifade edildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 23:38 Güncelleme:
        İran'da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı

        İran’da telefon kullanıcılarına gelen, "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." şeklindeki kısa mesajın, reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı.

        İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

        Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS’de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.

        ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında, anlaşmaya varılamaması durumunda, İran için çok kötü bir gün olacağını belirtti.

        ABD Başkanı, İran'la ile olası bir savaşa ilişkin yazılan her şeyin yanlış ve kasıtlı olduğunu söylerken, "Bir anlaşma olmasını tercih ederim. Ancak anlaşma olmazsa o ülke için çok kötü bir gün olacak." dedi.

        GERİLİM SÜRERKEN ABD'DEN YENİ ADIM

        ABD Dışişleri Bakanlığının, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasını emrettiği bildirildi.

        Associated Press'e (AP) bilgi veren bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasının istendiğini belirtti.

        Yetkili, Lübnan'daki söz konusu personelin geçici olarak ülkeden ayrılacağını kaydetti.

        İsmini vermek istemeyen başka bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu hafta sonu İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretleri erteleyebileceğini ifade etti.

        ABD ve İran arasındaki müzakereler

        İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

        Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

        Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

