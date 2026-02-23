İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı

İran’da telefon kullanıcılarına gelen, "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." şeklindeki kısa mesajın, reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS’de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump ise son açıklamasında, anlaşmaya varılamaması durumunda, İran için çok kötü bir gün olacağını belirtti.

ABD Başkanı, İran'la ile olası bir savaşa ilişkin yazılan her şeyin yanlış ve kasıtlı olduğunu söylerken, "Bir anlaşma olmasını tercih ederim. Ancak anlaşma olmazsa o ülke için çok kötü bir gün olacak." dedi.

GERİLİM SÜRERKEN ABD'DEN YENİ ADIM

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran ile artan gerilim nedeniyle "gerekli olmayan diplomatların ve aile üyelerinin" Lübnan'dan ayrılmasını emrettiği bildirildi.