        KRİTİK ZİRVE! Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret edecek | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret edecek

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan Terörsüz Türkiye raporu kapsamında bugün MHP, CHP ve DEM Parti'yi ziyaret edecek. Kurtulmuş destek için teşekkür edeceği ve raporun basılı halini sunacağı öğrenildi

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 07:30
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 12.00'de MHP, saat 15.30’da CHP ve saat 16.30’da DEM Parti'nin Meclis’teki gruplarını ziyaret edecek.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle görüşecek.

        Kurtulmuş ilk ziyaretlerini bugün MHP, CHP ve DEM Parti'ye yapacak. Yarın ise Yeni Yol Grubu ile AK Parti ile görüşecek.

        Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde raporunu tamamlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

        Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı öğrenildi.

