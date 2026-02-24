Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 12.00'de MHP, saat 15.30’da CHP ve saat 16.30’da DEM Parti'nin Meclis’teki gruplarını ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerle görüşecek.

Kurtulmuş ilk ziyaretlerini bugün MHP, CHP ve DEM Parti'ye yapacak. Yarın ise Yeni Yol Grubu ile AK Parti ile görüşecek.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde raporunu tamamlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı öğrenildi.