      Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Yarı zamanlı çalışanlar daha yoksul - Sosyal Güvenlik Haberleri
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Yarı zamanlı çalışanlar daha yoksul - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yarı zamanlı çalışanlar daha yoksul

        Avrupa Birliğinde 2016 yılında yüzde 9,5 olan çalışan yoksulluğu dokuz yılda yüzde 8,2'ye gerilerken, aynı dönemde Türkiye'deki çalışan yoksulluğu yüzde 13,5'ten yüzde 10,7'ye geriledi. Türkiye'de tam zamanlı çalışan yoksulluğu azalırken, yarı zamanlı çalışan yoksulluğu yıllar içinde artarak yüzde 20,9'a çıktı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 24.02.2026 - 07:12
        10 çalışandan 1'i yoksul

        Genellikle işsizler ve emekliler yoksulluk riski ile karşı karşıya kalırken, olumlu yönde gelişmelere rağmen çalışan yoksulluğu tüm dünyada hala yüksek boyutlarda seyrediyor. Çalıştığı halde elde ettiği net harcanabilir gelirin yaşamsal ihtiyaçlarına yetecek düzeyde olmaması durumu çalışan yoksulluğu olarak adlandırılıyor. Çalışan yoksul birey, yoksul bir hanede yaşayan çalışanlar olarak da tanımlanıyor.

        Avrupa Birliği istatistik ofisinin (EUROSTAT) verilerine göre, AB ülkelerinde 18 – 64 yaş grubundaki çalışan yoksulluğu 2016 yılında yüzde 9,5 iken o tarihten beri azalarak 2024 yılında yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. AB ülkelerinde çalışan yoksulluğu 2020 ve 2023 yıllarında yaşanan kesintiler hariç düzenli olarak azalma kaydetti.

        Türkiye’deki çalışan yoksulluğu ise 2016 yılında yüzde 13,5 iken 2022 yılına kadar dalgalı seyrettikten sonra 2023’te yüzde 11,2’ye, 2024’te ise yüzde 10,7’ye geriledi.

        2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki çalışma yoksulluğunun Bulgaristan (yüzde 12,1), İspanya (yüzde 11,3), Lüksemburg (yüzde 13,4) gibi ülkelerden daha düşük seviyede olmakla birlikte genel ortalamanın üzerinde olduğu görülüyor. Çalışan yoksulluğunun en düşük olduğu ülke yüzde 2,8 ile Finlandiya olurken, bu ülkeyi yüzde 3,7 ile Çekya, yüzde 4,2 ile Belçika, yüzde 4,5 ile Hollanda izledi.

        Türkiye’deki çalışan yoksulluğunun AB üyeliğine aday ülkelerin altında olması dikkat çekti. Aday ülkeler arasında Türkiye’ye en yakın oran yüzde 9,9 ile Arnavutluk’ta gözlendi.

        PART TIME ÇALIŞANLAR DAHA YOKSUL

        EUROSTAT verilerine göre, çalışma esnekliği arttıkça çalışan yoksulluğu da artıyor. AB genelinde 2016 yılında tam zamanlı çalışanlarda yoksulluk oranı yüzde 8,1 iken 2024 yılında bu oran yüzde 6,9’a geriledi. Buna karşılık, yarı zamanlı çalışanlarda yoksulluk oranı 2016’da yüzde 16,2 iken 2024’te yüzde 12,9 oldu.

        Yarı zamanlı çalışan yoksulluğu 2024 yılında Romanya’da ise yüzde 55,7 olarak gerçekleşti. (Romanya’da 2025 yılında bu oran yüzde 57,3’e çıkmakla birlikte, tüm ülkelerin 2025 yılı verisi olmadığı için karşılaştırmayı 2024 yılı verileriyle yaptık.)

        Türkiye’de tam zamanlı çalışan yoksulluğu 2016 yılında yüzde 13,2 iken 2024 yılında yüzde 10,3’e gerilerken, yarı zamanlı çalışan yoksulluğu 2016 yılında yüzde 15,3 iken 2024 yılında yüzde 20,9’a tırmandı. AB üyesi ülkelerdeki genel eğilimin tersine Türkiye’de yarı zamanlı çalışan yoksulluğunun artması dikkat çekti.

        EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA ÇALIŞAN YOKSULLUĞU AZALIYOR

        AB ülkelerinde 2024 yılında lise altı eğitimlilerde çalışan yoksulluğu yüzde 17,4, lise üstü ve lise sonrası yükseköğretim dışı eğitimlilerde yüzde 8,7, yükseköğretimlilerde çalışan yoksulluğu ise yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

        Türkiye’de de benzer eğilim olduğu gözlendi. Türkiye’de lise altı eğitimlilerde çalışan yoksulluğu yüzde 19,3, lise üstü ve lise sonrası yükseköğretim dışı eğitimlilerde yüzde 6,7, yükseköğretim görenlerde ise yüzde 1,9 oldu.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

