Proje, TİGEM'in damızlık güvencesi ve Ziraat Bankasının finansman imkanlarıyla yürütülecek. Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilenlerden temin edilecek. Proje, 2026-2028 yıllarını kapsayacak. Dağıtımlar, Türkiye'nin bölgesel yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak, yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlanacak.

Program boyunca 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılması planlanıyor. Dağıtılacak hayvanlar TİGEM işletmelerinde yetiştirilen en az 6, en fazla 18 aylıklardan olacak. Hak sahibi her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan temin edilebilecek.

Projeye, belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların yanı sıra halihazırda hayvancılık yapmayan kişiler de başvurabilecek. Kadın ve gençler ile veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri öncelikli meslekler arasında yer alacak.

Başvurular nisanda başlayacak. Hayvan dağıtımlarına değerlendirmeler sonucu yılın ikinci yarısından itibaren geçilmesi planlanıyor.

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankasından yüzde 100 faiz indirimine kadar "temel hayvancılık kredisi" kullanabilecek. Geri ödemeler, 2 yıla kadar ödemesiz, devamında 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecek. Üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıl boyunca TARSİM kapsamında sigortalanacak. Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay hayvan başına 150 lira, en fazla 100 baş için aylık azami 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım-besleme desteği ödenecek. Dağıtım yapılacak iller-bölgeler, ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda ayrıca ilan edilecek. "DESTEKLERİN GENİŞLEYECEĞİNE YÖNELİK SİNYALLER ALDIK" Proje, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençleri ve kadınları üretime daha fazla dahil etmek ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla uygulamaya alınıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, AA muhabirine, "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.