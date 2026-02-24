Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadın tuzağı! | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!

        İstanbul'da, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde Arnavutköy'de toprağa gömülü bulunan kayıp Çinli iş insanı 38 yaşındaki Yong Wang'ın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Şüphelilerin Wang'ı, bir kadın buluşmasıyla tuzağa düşürdüğü belirlendi. Çinli kadınla yemekten çıkan iş insanı, 4 kişi tarafından önü kesilerek zorla araca bindirilip kaçırıldı. Ardından götürüldüğü yerde toprağa dik şekilde gömülerek öldürüldü. İş insanının birlikte yemek yediği kadının ise çetenin elemanı olduğu ortaya çıktı

        Giriş: 24.02.2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da kan donduran cinayetle ilgili çalışma, Çin vatandaşı olan iş insanı Yong Wang’ın (38) avukatı tarafından 24 Ocak’ta, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan kayıp başvurusuyla başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, avukat başvurusunda şu ifadeleri kullandı:

        "ÇİN'DEN GELEN KADIN İLE YEMEĞE GİTTİ"

        “Wang’ın Çin’den bir kadın misafiri gelmişti. Birlikte onu aldık, otele götürdük. Ben ayrıldım, onlar birlikte yemeğe gittiler. Ondan sonra kendisinden haber alamadım. Birlikte yemek yemeye gittiği kadına mesaj attım. ‘Wang beni taciz etti, bıraktım, nerede olduğunu bilmiyorum’ dedi.”

        KADIN BİR GÜN SONRA YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

        Bu ifadenin ardından harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Çin uyruklu Shuyang Lion olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada kadının 19 Ocak günü İstanbul’a geldiği, aynı gün Wang ile buluştuğu ve 20 Ocak günü, yani bir gün sonra Çin’e geri döndüğü belirlendi. Bu şüpheli durum üzerine polis ekipleri, Wang ile kadının buluştuğu noktalarda güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

        FATİH'TE LOKANTAYA GİTTİKLERİ BELİRLENDİ

        Elde edilen görüntülerde iş insanı Yong Wang’ın, bir süre sonra Bakırköy’deki otele gelerek Shuyang Lion isimli kadını aldığı ve Fatih Kapalıçarşı bölgesindeki lüks bir lokantaya götürdüğü tespit edildi.

        AKSİYON FİLMİ GİBİ SAHNELER

        Görüntülerin devamını inceleyen polis ekipleri, adeta aksiyon filmlerini aratmayan sahnelerle karşılaştı. Yemekten sonra dışarı çıkan ikilinin önü, içinde 4 kişi bulunan bir otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheliler, Çinli iş insanını zorla araca bindirdi. Ardından iki şüpheli de iş insanının aracına binerek önlü arkalı şekilde olay yerinden ayrıldı.

        KADININ DAVRANIŞI DİKKAT ÇEKTİ

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Wang’ın yanındaki kadının kaçırma öncesinde sürekli telefonuyla mesajlaştığını, kaçırma sırasında ise yere çömelerek sanki olaydan habersizmiş gibi davrandığını tespit etti. Bu davranışlar polisin dikkatini çekti.

        KADIN KURULAN TUZAKTA KULLANILMIŞ

        İlerleyen görüntü incelemelerinde olayın perde arkası daha net ortaya çıktı. İş insanını kaçıran şüphelilerden birinin, Çinli kadın Shuyang Lion’u Aksaray’a bıraktığı, kadının önce oteline, ardından bir gün sonra havalimanına giderek Çin’e döndüğü belirlendi.

        KAYIP İŞ İNSANININ OTOMOBİLİ BULUNDU

        Soruşturmanın derinleştirilmesiyle iş insanına ait kiralık otomobil, Arnavutköy bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüphelilerin Wang’ı kaçırdığı, otomobilin ise kiralık olduğu tespit edildi. Kiralık aracın GPS kayıtlarının incelenmesinde, aracın Wang’ın kaçırılmasından bir gün önce, yani 18 Ocak’ta Baklalı köyünde bir alanda 50 dakika durduğu belirlendi. Aynı aracın kaçırılma günü de aynı noktada 17 dakika beklediği tespit edildi.

        'DİK' ŞEKİLDE GÖMÜLEN CESET BULUNDU

        Bu şüpheli gelişme üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarında iş insanı Wang’ın cesedi, sürülmüş bir tarla içinde dik şekilde gömülmüş olarak bulundu. Cesedin ellerinin, ayaklarının ve ağzının bantlı olduğu, başında darp izi bulunduğu tespit edildi.

        DİRİ DİRİ GÖMMÜŞ OLABİLİRLER

        Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan cenaze üzerinde yapılan ilk incelemenin ardından hazırlanan ön raporda, Yong Wang’ın boğularak öldüğü belirtildi. Rapora göre, Wang’ın başına sert bir cisimle vurularak bayıltıldıktan sonra elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak gömüldüğü, boğularak hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

        4 ŞÜPHELİ CESEDİ GÖMÜP PEKİN’E KAÇMIŞ

        Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. Şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Olayla ilgili isimleri belirlenen Choao Wen, Zhavangyuan Wang, Zhenin Qin ve Chaodong Wang’ın 16 Ocak’ta Çin’in Şanghay şehrinden İstanbul’a geldikleri ve 21 Ocak’ta İstanbul Havalimanı’ndan Çin’in Pekin kentine uçtukları belirlendi.

        KRİPTO VARLIKLARI ÇALINMIŞ

        Yapılan soruşturmada maktulün iş insanı olduğu ve parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü tespit edildi. İş insanının avukatı, polise yaptığı açıklamada, Wang’ın kripto hesabında yüksek miktarda eksilme olduğunu, kaçırma ve öldürme olayının bu nedenle gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti.

        10 KİŞİ ÇİN’DE YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından Çin’e kaçan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 1’i kadın 9’u erkek olmak üzere toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin’de yakalandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası

        SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'ne gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybettti. Görgülü'nün cenazesi Sarıyer'de toprağa verildi. Arkadaşları, Aylin'in akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Bir müzik grubunda şark...
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!