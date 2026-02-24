Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Anket: Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta | Dış Haberler

        Anket: Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

        ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasından bir gün önce yayımlanan yeni ankete göre, ABD'li yetişkinlerin çoğu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ülkeyi yanlış bir yöne götürdüğünü düşünüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

        ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk 'Birliğin Durumu' konuşmasını bu akşam gerçekleştirecek. Bu geleneksel yıllık konuşmada, ABD Başkanı ülkenin genel durumu hakkında değerlendirmeler yapacak ve hedeflerini açıklayacak.

        Trump'ın konuşmasından bir gün önce yayımlanan NPR/PBS News/Marist anketine göre, ABD'li yetişkinlerin çoğu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ülkeyi yanlış bir yöne götürdüğünü düşünüyor.

        27–30 Ocak tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 55'i Trump'ın ülkeyi daha kötüye götürdüğünü düşünüyor. Bu oran, ilk başkanlık döneminin aynı zaman dilimine kıyasla 13 puanlık artış anlamına geliyor.

        REKLAM

        Bu görüşü dile getirenlerin oranı nisan ayına göre de dört puan yükseldi.

        Demokratların yüzde 90’ı ülkenin bir yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçilerin yüzde 82si durumun iyileştiği görüşünde.

        Trump'ın ikinci döneminin ilk yılında demokratik yönetime duyulan güven de azaldı.

        Mart 2025'te ABD'li yetişkinlerin yüzde 43'ü, "başkan, Kongre ve mahkemeler arasında yetkiyi bölen denge ve denetim sisteminin iyi işlediğine" katıldığını söylemişti. Yeni ankette bu oran yüzde 32’ye geriledi.

        CUMHURİYETÇİLER ARASINDA DA DESTEK KAYBETMİŞT GÖRÜNÜYOR

        Ocak ayında yapılan bir Pew Research Center araştırması da Trump'ın ikinci dönem adımlarının popüler olmadığını ortaya koydu. ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 27'si politikalarının ve planlarının tamamını ya da çoğunu desteklediğini belirtti.

        Trump, Cumhuriyetçiler arasında da bir miktar destek kaybetmiş görünüyor. Şubat 2025’te kendisini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan ya da bu eğilimde olanların yüzde 75’i, görevi yürütmek için gerekli zihinsel yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyordu. Ocak ayında bu oran yüzde 66’ya düştü.

        Aynı dönemde Trump'ın görevde etik davrandığını düşünen Cumhuriyetçilerin oranı da yüzde 55'ten yüzde 42'ye geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 23 Şubat 2026 (İmanda En Çok Düştüğümüz Yanlış Ne?)

        İslamda İman. Başkasının imanını sorgulamak doğru mu? Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı