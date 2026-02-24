Anket: Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk 'Birliğin Durumu' konuşmasını bu akşam gerçekleştirecek. Bu geleneksel yıllık konuşmada, ABD Başkanı ülkenin genel durumu hakkında değerlendirmeler yapacak ve hedeflerini açıklayacak.

Trump'ın konuşmasından bir gün önce yayımlanan NPR/PBS News/Marist anketine göre, ABD'li yetişkinlerin çoğu Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ülkeyi yanlış bir yöne götürdüğünü düşünüyor.

27–30 Ocak tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, yetişkinlerin yüzde 55'i Trump'ın ülkeyi daha kötüye götürdüğünü düşünüyor. Bu oran, ilk başkanlık döneminin aynı zaman dilimine kıyasla 13 puanlık artış anlamına geliyor.

Bu görüşü dile getirenlerin oranı nisan ayına göre de dört puan yükseldi.

Demokratların yüzde 90’ı ülkenin bir yıl öncesine göre daha kötü durumda olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçilerin yüzde 82si durumun iyileştiği görüşünde.

Trump'ın ikinci döneminin ilk yılında demokratik yönetime duyulan güven de azaldı.

Mart 2025'te ABD'li yetişkinlerin yüzde 43'ü, "başkan, Kongre ve mahkemeler arasında yetkiyi bölen denge ve denetim sisteminin iyi işlediğine" katıldığını söylemişti. Yeni ankette bu oran yüzde 32’ye geriledi.

CUMHURİYETÇİLER ARASINDA DA DESTEK KAYBETMİŞT GÖRÜNÜYOR

Ocak ayında yapılan bir Pew Research Center araştırması da Trump'ın ikinci dönem adımlarının popüler olmadığını ortaya koydu. ABD'li yetişkinlerin yalnızca yüzde 27'si politikalarının ve planlarının tamamını ya da çoğunu desteklediğini belirtti.

Trump, Cumhuriyetçiler arasında da bir miktar destek kaybetmiş görünüyor. Şubat 2025’te kendisini Cumhuriyetçi olarak tanımlayan ya da bu eğilimde olanların yüzde 75’i, görevi yürütmek için gerekli zihinsel yeterliliğe sahip olduğunu düşünüyordu. Ocak ayında bu oran yüzde 66’ya düştü.

Aynı dönemde Trump'ın görevde etik davrandığını düşünen Cumhuriyetçilerin oranı da yüzde 55'ten yüzde 42'ye geriledi.