Trendyol Süper Lig'de 23 hafta geride kaldı. 55 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 53 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 48 puanda 3. sırada konumlandı.