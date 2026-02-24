Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (23. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 23. hafta geride kalırken, Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise sahasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor da deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 09:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 23 hafta geride kaldı. 55 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 53 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 48 puanda 3. sırada konumlandı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

        5

        17- EYÜPSPOR: 31 PUAN

        6

        16- KAYSERİSPOR: 32 PUAN

        7

        15- KASIMPAŞA: 33 PUAN

        8

        14- ANTALYASPOR: 33 PUAN

        9

        13- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

        10

        12- KONYASPOR: 37 PUAN

        11

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 38 PUAN

        12

        10- ALANYASPOR: 40 PUAN

        13

        9- GAZİANTEP FK: 41 PUAN

        14

        8- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

        15

        7- SAMSUNSPOR: 46 PUAN

        16

        6- BAŞAKŞEHİR: 53 PUAN

        17

        5- GÖZTEPE: 57 PUAN

        18

        4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN

        19

        3- TRABZONSPOR: 67 PUAN

        20

        2- FENERBAHÇE: 79 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %32.6

        Geçen hafta: %37.5

        21

        1- GALATASARAY: 81 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %67.2

        Geçen hafta: %62.5

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        FedEx'ten ABD yönetimine vergi davası
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        Ramazan davulculuğunun tarihsel yolculuğu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu
        İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi'ne 'Epstein' sorgusu