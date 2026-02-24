Canlı
        Haberler Dünya ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi! Binlerce uçuş iptal edildi | Dış Haberler

        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi! Binlerce uçuş iptal edildi

        ABD'nin Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Ülke genelinde binlerce uçuş iptal edilirken, 40 milyon kişinin fırtınadan etkilenen bölgelerde olduğu belirtildi

        ABD'nin kuzeydoğusunu vuran kar fırtınası hayatı durma noktasına getirirken, binlerce uçuş iptal edildi.

        Kar fırtınasının Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde etkili olduğu belirtildi.

        40 milyondan fazla kişi hala kış uyarıları kapsamında bulunurken, tipi uyarıları Doğu kıyısı boyunca yaklaşık 965 kilometre daha uzun bir alanı kapsıyor.

        600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

        New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York kentinin bazı bölgelerinde kar kalınlığının yaklaşık 48 santimetre ulaştığını söyledi. Yetkililer, fırtınanın kentin son 150 yıldaki en şiddetli 10 fırtınası arasında yer alabileceği uyarısında bulundu.

        New Jersey ve Long Island'ın bazı kesimlerinde yaklaşık yaklaşık 60 santimetre kar yağdı. New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania ve Connecticut olağanüstü hal ilan ederek ticari araçlara yasaklar ve seyahat kısıtlamaları getirdi.

        New York ve Boston'dakiler de dahil olmak üzere birçok okul bölgesi bugün eğitime ara verdi. Mamdani, yüz yüze eğitimin yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

        Ülke genelinde binlerce uçuş iptal edilirken, en büyük aksamalar New York çevresindeki havalimanlarında yaşandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

