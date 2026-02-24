Canlı
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Oruçta mide yanması kader değil: Reflüyü tetikleyen hatalar ve çözümleri | Sağlık Haberleri

        Açlık değil, yanlış beslenme yakıyor: Ramazan’da reflüden korunma rehberi

        Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından yapılan kontrolsüz ve ağır yemekler, özellikle reflü sorunu yaşayan kişiler için ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Doğru beslenme ve yaşam alışkanlıklarıyla mide yanmasını önlemek mümkün. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 08:03
        Ramazan'da reflü kabusuna son!

        Oruç tutarken mide yanması ve reflü birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Ancak doğru besin seçimi, porsiyon kontrolü ve uyku düzeniyle bu şikayetleri en aza indirmek mümkün.

        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri

        RAMAZAN’DA REFLÜYÜ KONTROL ALTINDA TUTMANIN YOLLARI

        Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından birçok kişi iftar ve sahurda fazla ve ağır yemeklere yönelir. “Nasıl olsa bütün gün aç kaldım” düşüncesiyle mideyi bir anda doldurmak ise özellikle reflü sorunu olan kişiler için ciddi sıkıntılara yol açabilir. Yanlış beslenme alışkanlıkları; mide yanması, hazımsızlık ve şişkinliğin yanı sıra reflü ataklarını da artırabilir. Hatta bazı durumlarda göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve astım benzeri şikayetler bile ortaya çıkabilir. Bu nedenle Ramazan boyunca daha bilinçli ve dengeli bir beslenme planı uygulamak büyük önem taşır.

        KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENMEKTEN KAÇININ

        Ramazan’da tatlı ve hamur işi tüketimi belirgin şekilde artar. Ancak baklava ve benzeri şerbetli tatlılar hem hızlı acıkmaya neden olur hem de reflü şikayetlerini artırabilir. Özellikle kilo veya diyabet sorunu olan kişilerin karbonhidrat tüketimini sınırlaması gerekir. Bunun yerine yeşil sebzeler, lifli gıdalar ve protein kaynakları tercih edilmelidir. Protein açısından zengin besinler daha uzun süre tokluk sağlar ve mideyi daha dengeli çalıştırır.

        MİDENİZİ AŞIRI DOLDURMAYIN

        Reflü hastalarında mide boşalma süresi genellikle uzundur. Bu nedenle aşırı yemek; şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerini beraberinde getirir. İftarı hafif bir çorbayla açıp ana yemeğe yavaş yavaş geçmek en sağlıklı yöntemdir. Yemekleri acele etmeden, zamana yayarak tüketin. Tatlı veya meyveyi ise iftardan en az 1,5–2 saat sonra yemeye özen gösterin. Ayrıca yatmadan 2–3 saat önce yemek yemeyi bırakmış olun.

        SAHURDA HAFİF VE DENGELİ BESLENİN

        Sahurda kızartma, aşırı yağlı, acılı ve ekşi yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Bu tür besinler mide asidini artırarak reflüyü tetikler. Bunun yerine yağsız peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık ve tam buğday ekmeği gibi hafif ve dengeli bir kahvaltı tercih edilebilir. Yine sahurda da yavaş yemek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir.

        GAZLI VE ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

        Gazlı içecekler mide içeriğinin yukarı kaçmasını kolaylaştırır ve reflü şikayetlerini artırır. Bu nedenle kola, gazoz ve benzeri içeceklerden kaçınmalısınız. İftar ile sahur arasında suyu azar azar içmek en doğru yaklaşımdır. Ilık su, ayran, şekersiz komposto gibi daha hafif alternatifler tercih edilebilir.

        ACI VE TETİKLEYİCİ GIDALARI SINIRLANDIRIN

        Çikolata, turşu, acı biber, pul biber, çiğ soğan, sarımsak ve sirke gibi besinler reflüyü artırabilir. İftar sofralarında bu tür yiyecekleri mümkün olduğunca azaltmak mide rahatlığı açısından faydalı olacaktır.

        YAĞLI VE KIZARTMA YEMEKLERDEN KAÇININ

        Yağlı yiyecekler mide asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırır. Bu durum yemek borusunda tahrişe neden olabilir. Bu yüzden kızartmalar ve ağır yağlı yemekler yerine haşlama, ızgara veya fırınlanmış seçenekler tercih edilmelidir.

        YEMEKTEN SONRA HEMEN YATMAYIN

        Sahurdan hemen sonra uyumak reflüyü tetikleyebilir. Yemekten sonra bir süre dik pozisyonda kalmak sindirimi kolaylaştırır. Yatarken baş ve gövde kısmının yaklaşık 15–20 cm yüksekte olması mide içeriğinin yukarı kaçmasını önlemeye yardımcı olur.

        DAR KIYAFETLERDEN UZAK DURUN

        Sıkı kemer, korse ve dar pantolon gibi kıyafetler karın içi basıncı artırarak mide asidinin yukarı çıkmasına neden olabilir. Daha rahat ve bol kıyafetler tercih edilmelidir.

        STRESİ YÖNETİN

        Stres, reflü ataklarını artıran önemli faktörlerden biridir. Dengeli beslenme ve ilaç tedavisi uygulansa bile yoğun stres şikayetleri tetikleyebilir. Bu nedenle gevşeme egzersizleri, yürüyüş ve sakin bir yaşam tarzı reflü kontrolünde destekleyici olur.

        AĞIR EGZERSİZLERDEN KAÇININ

        Karın basıncını artıran ağırlık kaldırma gibi egzersizler reflü şiddetini artırabilir. Ramazan’da hafif yürüyüşler ve düşük tempolu aktiviteler tercih edilmelidir.

        İLAÇ TEDAVİNİZİ AKSATMAYIN

        Reflü için düzenli ilaç kullanıyorsanız Ramazan’da da tedavinizi sürdürmelisiniz. İlacınızı doktorunuzun önerdiği şekilde iftar veya sahurda almayı ihmal etmeyin.

        MİDE YANMASINI AZALTMAK İÇİN EK ÖNERİLER

        Oruç sürecinde mide yanmasını önlemek için sahurda sindirimi kolay, baharatsız ve hafif yiyecekler tercih edilmelidir. İftar ile sahur arasında yeterli miktarda su tüketilmeli, ancak su bir anda ve aşırı miktarda içilmemelidir. Ayrıca tamamen hareketsiz kalmak yerine hafif yürüyüşler yapmak sindirim sistemini destekler ve mide rahatsızlıklarının azalmasına yardımcı olur.

        Ramazan’da doğru beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile reflü şikayetlerini büyük ölçüde kontrol altına almak mümkündür. Dengeli, ölçülü ve bilinçli bir yaklaşım hem ibadet sürecini hem de sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        Okul müdürlerine saldırı kamerada!

        (İHA) Bitlis'in Ahlat ilçesinde aynı bahçeyi paylaşan iki okulun müdürlerine yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin okul müdürlerine yumruk attığı ve tekme savurduğu görüldü

