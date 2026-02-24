Oruç tutarken mide yanması ve reflü birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Ancak doğru besin seçimi, porsiyon kontrolü ve uyku düzeniyle bu şikayetleri en aza indirmek mümkün.

RAMAZAN’DA REFLÜYÜ KONTROL ALTINDA TUTMANIN YOLLARI

Ramazan ayında uzun süren açlığın ardından birçok kişi iftar ve sahurda fazla ve ağır yemeklere yönelir. “Nasıl olsa bütün gün aç kaldım” düşüncesiyle mideyi bir anda doldurmak ise özellikle reflü sorunu olan kişiler için ciddi sıkıntılara yol açabilir. Yanlış beslenme alışkanlıkları; mide yanması, hazımsızlık ve şişkinliğin yanı sıra reflü ataklarını da artırabilir. Hatta bazı durumlarda göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve astım benzeri şikayetler bile ortaya çıkabilir. Bu nedenle Ramazan boyunca daha bilinçli ve dengeli bir beslenme planı uygulamak büyük önem taşır.

KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENMEKTEN KAÇININ

Ramazan’da tatlı ve hamur işi tüketimi belirgin şekilde artar. Ancak baklava ve benzeri şerbetli tatlılar hem hızlı acıkmaya neden olur hem de reflü şikayetlerini artırabilir. Özellikle kilo veya diyabet sorunu olan kişilerin karbonhidrat tüketimini sınırlaması gerekir. Bunun yerine yeşil sebzeler, lifli gıdalar ve protein kaynakları tercih edilmelidir. Protein açısından zengin besinler daha uzun süre tokluk sağlar ve mideyi daha dengeli çalıştırır.

MİDENİZİ AŞIRI DOLDURMAYIN Reflü hastalarında mide boşalma süresi genellikle uzundur. Bu nedenle aşırı yemek; şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerini beraberinde getirir. İftarı hafif bir çorbayla açıp ana yemeğe yavaş yavaş geçmek en sağlıklı yöntemdir. Yemekleri acele etmeden, zamana yayarak tüketin. Tatlı veya meyveyi ise iftardan en az 1,5–2 saat sonra yemeye özen gösterin. Ayrıca yatmadan 2–3 saat önce yemek yemeyi bırakmış olun. SAHURDA HAFİF VE DENGELİ BESLENİN Sahurda kızartma, aşırı yağlı, acılı ve ekşi yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Bu tür besinler mide asidini artırarak reflüyü tetikler. Bunun yerine yağsız peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık ve tam buğday ekmeği gibi hafif ve dengeli bir kahvaltı tercih edilebilir. Yine sahurda da yavaş yemek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir. GAZLI VE ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN Gazlı içecekler mide içeriğinin yukarı kaçmasını kolaylaştırır ve reflü şikayetlerini artırır. Bu nedenle kola, gazoz ve benzeri içeceklerden kaçınmalısınız. İftar ile sahur arasında suyu azar azar içmek en doğru yaklaşımdır. Ilık su, ayran, şekersiz komposto gibi daha hafif alternatifler tercih edilebilir.

ACI VE TETİKLEYİCİ GIDALARI SINIRLANDIRIN Çikolata, turşu, acı biber, pul biber, çiğ soğan, sarımsak ve sirke gibi besinler reflüyü artırabilir. İftar sofralarında bu tür yiyecekleri mümkün olduğunca azaltmak mide rahatlığı açısından faydalı olacaktır. YAĞLI VE KIZARTMA YEMEKLERDEN KAÇININ Yağlı yiyecekler mide asidinin yemek borusuna kaçmasını kolaylaştırır. Bu durum yemek borusunda tahrişe neden olabilir. Bu yüzden kızartmalar ve ağır yağlı yemekler yerine haşlama, ızgara veya fırınlanmış seçenekler tercih edilmelidir. YEMEKTEN SONRA HEMEN YATMAYIN Sahurdan hemen sonra uyumak reflüyü tetikleyebilir. Yemekten sonra bir süre dik pozisyonda kalmak sindirimi kolaylaştırır. Yatarken baş ve gövde kısmının yaklaşık 15–20 cm yüksekte olması mide içeriğinin yukarı kaçmasını önlemeye yardımcı olur. DAR KIYAFETLERDEN UZAK DURUN Sıkı kemer, korse ve dar pantolon gibi kıyafetler karın içi basıncı artırarak mide asidinin yukarı çıkmasına neden olabilir. Daha rahat ve bol kıyafetler tercih edilmelidir. STRESİ YÖNETİN Stres, reflü ataklarını artıran önemli faktörlerden biridir. Dengeli beslenme ve ilaç tedavisi uygulansa bile yoğun stres şikayetleri tetikleyebilir. Bu nedenle gevşeme egzersizleri, yürüyüş ve sakin bir yaşam tarzı reflü kontrolünde destekleyici olur.