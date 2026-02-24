Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronunun lideri öldürüldü: "El Mencho" nasıl yakalandı?

Meksika Ulusal Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun yakalanmasına ilişkin detayları açıkladı.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile değerlendirmede bulunan Trejo, El Mencho'ya yapılan operasyonun detaylarına değinerek, şunları dile getirdi:

"20 Şubat’ta Merkezi Askeri İstihbarat, El Mencho’ya yakın bir kişinin kimliğini belirledi. Bu kişi, El Mencho’nun sevgilisini Tapalpa’daki tesise götürdü ve burada El Mencho ile sevgilisi buluştu. 21 Şubat’ta güvenilen kişi tesisten ayrıldı, ancak istihbarat bilgileri El Mencho’nun hala orada olduğunu ortaya koydu. Mencho, bir güvenlik çemberiyle tesiste kalmaya devam etti. Askerler ise 21 Şubat’ta operasyonun planlamasını gerçekleştirdi."

REKLAM

El Mencho’nun ağır silahlarla donatılmış bir ekip tarafından korunduğunu hatırlatan Trejo, operasyonun üç bileşenden oluştuğunu, bunların Ortak Özel Kuvvetler, Ordu Özel Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızlar Acil Müdahale Özel Gücü olduğunu söyledi.

Trejo, El Mencho’nun askerleri fark edince adamlarının ateş açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"El Mencho, askerlerin ilerlemesini durdurmak için kulübeler bölgesinde bir grup bıraktı, askerler ise saldırıya karşılık verdi. Organize suçların gerçekleştirdiği saldırı çok şiddetliydi. Uyuşturucu çetelerinin 7 uzun menzilli silahı, 2 roketatarı ve 8 aracı vardı. El Mencho ve yakınları bir ormanlık alana kaçtı ve burada bir helikoptere saldırdılar, helikopter acil iniş yapmak zorunda kaldı. Daha sonra El Mencho ve suç ortakları, çatışmalarda aldıkları yaralar nedeniyle hava yoluyla Meksiko Şehri’ne taşınırken yaşamlarını yitirdi" WASHINGTON İLE BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDI ​​​​​​​Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuşmasında operasyonun tamamen Meksika federal güçleri tarafından yürütüldüğünü ancak Washington ile bilgi alışverişi yapıldığını kabul etti. REKLAM Kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük gayret gösterdiğini dile getiren Sheinbaum, "ABD güçlerinin herhangi bir katılımı yok, operasyonun tamamı Ulusal Savunma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Daha fazla huzur var, hükümet var, silahlı kuvvetler var, barış var ve güvenlik var." ifadesini kullandı. Sheinbaum, kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik güçlerinin büyük çaba gösterdiğini kaydetti.