        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam Oruç tutanlara özel sahur önerileri: Uzun süre tok kalmanın sırrı bu besinlerde saklı | Sağlık Haberleri

        Oruç tutanlara özel sahur önerileri: Uzun süre tok kalmanın sırrı bu besinlerde saklı

        Ramazan ayında gün boyu enerjik kalmanın yolu sahurdan geçiyor. Doğru besinleri tercih ederek hem açlık hissini azaltmak hem de kan şekerini dengede tutmak mümkün. İşte detaylar...

        Giriş: 19.02.2026 - 21:00 Güncelleme: 19.02.2026 - 21:00
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Sahurda yapılan doğru tercihler, oruç sürecini daha rahat geçirmenin anahtarıdır. Tok tutan ve sindirimi destekleyen besinler, halsizlik ve odaklanma sorunlarını en aza indirir.

        SAHURUN ÖNEMİ VE DOĞRU BESLENMENİN ROLÜ

        Ramazan ayında imsak vaktinden iftara kadar süren oruç sürecinde sahur, gün boyu enerjiyi korumanın en temel adımıdır. Bu öğün yalnızca açlığı ertelemek için değil; kan şekerini dengelemek, metabolizmayı desteklemek ve zihinsel performansı korumak için de büyük önem taşır. Dengeli ve bilinçli bir sahur planı, gün içinde yaşanabilecek halsizlik, baş ağrısı ve odaklanma problemlerini azaltmaya yardımcı olur.

        Sahuru atlamak ya da yetersiz beslenmek ise kan şekeri dalgalanmalarına ve enerji düşüşüne neden olabilir. Bu nedenle sahur, Ramazan boyunca sağlıklı bir oruç deneyimi için en kritik öğünlerden biridir.

        UYARI: Kişisel sağlık durumunuza göre en doğru beslenme planını oluşturmak için bir doktora veya diyetisyene danışmanız faydalı olacaktır.

        SAHURDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL NOKTALAR

        Sahurda doğru tercihler yapmak, günün daha konforlu geçmesini sağlar. İşte dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

        - Aşırıya kaçmadan yeterli porsiyonlarda beslenin.

        - Yemeğinizi hızlı tüketmek yerine yavaş ve kontrollü yiyin.

        - Protein, lif, sağlıklı yağ ve kompleks karbonhidrat içeren dengeli bir tabak hazırlayın.

        - Mideyi yormayan, hafif ama besleyici gıdalar seçin.

        - Susuz kalmamak için sahur öncesi ve sonrasında yeterli su için.

        - Yemekten hemen sonra yatmak yerine kısa bir süre dinlenerek sindirime zaman tanıyın.

        Bu alışkanlıklar sayesinde gün içinde daha enerjik ve zinde hissedebilirsiniz.

        SAHURDA TOK TUTAN BESİNLER

        PROTEİN KAYNAKLARI

        Protein içeriği yüksek besinler, yavaş sindirildikleri için uzun süre tokluk sağlar. Aynı zamanda kas kütlesinin korunmasına ve bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkıda bulunur.

        Yumurta: Sahurun en güçlü protein kaynaklarından biridir. Uzun süre tok tutar, vitamin ve mineral içeriğiyle vücudu destekler.

        Süt ve Süt Ürünleri: Yoğurt mideyi rahatlatırken süt sıvı dengesini destekler. Peynir ise protein ve yağ içeriği sayesinde tokluk süresini uzatır.

        LİF AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR

        Lifli besinler sindirimi yavaşlatır ve kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

        - Keten tohumu

        - Brokoli

        - Elma

        Bu besinler bağırsak sağlığını desteklerken gün boyu daha dengeli bir enerji sağlar.

        TAM TAHILLAR VE YULAF

        Tam tahıllı ekmek ve yulaf, kompleks karbonhidrat içerikleri sayesinde uzun süreli enerji sağlar.

        Tam tahıllı ekmek: Mineral açısından zengin olup kan şekerinin dengeli yükselmesine yardımcı olur.

        Yulaf: Sıvıyı emerek midede hacim oluşturur ve uzun süre tokluk sağlar.

        SEBZELER VE BAKLAGİLLER

        Sebzeler vitamin ve mineral açısından zengindir. Baklagiller ise lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Nohut, mercimek ve fasulye gibi seçenekler sahurda dengeli bir tabak oluşturmak için idealdir.

        SAĞLIKLI YAĞ KAYNAKLARI

        Sağlıklı yağlar enerji depolarını destekler ve tokluk süresini artırır.

        Chia tohumu

        Zeytinyağı

        Hindistancevizi yağı

        Bu yağlar ölçülü tüketildiğinde gün içinde açlık hissini azaltmaya yardımcı olur.

        KURUYEMİŞLER

        Ceviz, badem ve fındık; sağlıklı yağ, protein ve lif içerikleri sayesinde uzun süre tok tutar. Aynı zamanda omega-3 yağ asitleriyle genel sağlığı destekler.

        ZEYTİN VE AVOKADO

        Zeytin antioksidan içeriğiyle vücudu desteklerken, avokado lif yapısı sayesinde sindirimi yavaşlatır ve tokluk süresini uzatır.

        SAHURDA KAÇINILMASI GEREKEN BESİNLER

        Oruç sürecini daha rahat geçirmek için bazı yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

        - Aşırı tuzlu gıdalar

        - Şeker oranı yüksek tatlılar

        - İşlenmiş et ürünleri

        - Hazır çorbalar ve cipsler

        - Gazlı ve şekerli içecekler

        - Pastalar ve paketli atıştırmalıklar

        Bu tür besinler susuzluğu artırabilir, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilir ve gün içinde yorgunluk hissini tetikleyebilir.

        KIZARTMALAR VE İŞLENMİŞ GIDALAR

        Yağda kızartılmış yiyecekler ve katkı maddesi içeren hazır ürünler sindirimi zorlaştırır ve mideyi gereksiz yere yorar. Kızarmış patates, tavuk kanadı gibi ağır yiyecekler gün içinde rahatsızlık hissine neden olabilir.

        Sağlıklı bir oruç süreci için mümkün olduğunca doğal, dengeli ve hafif besinler tercih edilmelidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto - shutterstock

