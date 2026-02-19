5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde, 2021 yılında dünyaya gelen Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin kızı Deniz Esin'i (5) yenidoğan servisinde henüz 5 günlükken darp ederek engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın (33) yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları salonda bulunurken, tutuklu sanık Bağrıyanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada hakim, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun dosyaya girdiğini belirtti.

ATK 7'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan 34 sayfalık raporun sonuç kısmında, "Dosyada ekli yenidoğan yoğun bakım ünitesine ait kamera görüntüleri kurulumuzda izlenmiş olup, bebeğin yoğun bakım takiplerinde 26 Mayıs 2021 tarihli bakımı sırasında hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık tarafından sol uyluk bölgesine yapılan şiddet içerikli eylem sonucu sol femurda kırık meydana geldiği, ayrıca ilgili hemşire tarafından birçok kez şiddetli olarak sarsıldığı, kafa ve yüz bölgesine tekrarlayan şiddetli künt travmatik eylemleri olduğu, bebekte kranial kemik kırığı, kafa içi kanama veya diffüz aksonal hasara yönelik bir bulgu ve ileri tetkik bulunmamakla birlikte, ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen künt kafa travması ve sarsma eylemlerine bağlı nöronal hasar meydana gelebileceği, söz konusu olayda bebeğin kendisinde mevcut prematüritenin Serebral Palsi'ye zemin hazırlayabileceği ancak ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen künt travmatik eylemlerin nörolojik hasara yol açarak Serebral Palsi'yi şiddetlendirdiğinin düşünüldüğü, olay tarihli beyin MR tetkiki de bulunmadığından ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin bebekteki serebral palsiye ne derecede etkisinin olduğunun tıbben ayrımı yapılamadığı, tüm bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde; hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki eylemlerinin tıp biliminin genel kabul görmüş ilke ve kurallarına uygun olmadığı, bebekte meydana gelen yaralanmaların TCK 87 kapsamında değerlendirilmesi için 2'nci Adli Tıp İhtisas Kurulu’na gönderildiği oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

"BENİM DE BİR BEBEĞİM VAR"

Daha sonra hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, yaptığı savunmada pişman olduğunu söyledi. Bağrıyanık, "Hastaya hiçbir şekilde zarar vermek amacıyla yapmadım. Ben teslim ettikten 5 gün sonra kırık tespit edildi. Benden bebeği teslim alan hemşire ve sonraki muayenelerde kırığa ilişkin herhangi bir tespit yapılmadı. Bir anlık refleksle mağdura vurdum. Benim de bir bebeğim var. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" diye konuştu.

"DURUŞMA BASINA KAPALI OLSUN" TALEBİ

Sanığın avukatı, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın tahliye edilerek adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını, dosya içeriğinin basına yanlış aksettirildiğini öne sürerek, davanın basına kapalı yapılmasını talep etti.

Ailenin avukatı ise Serebral Palsi'nin doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında da meydana gelebileceği herkesçe bilindiğini ancak ATK'nın adeta ortaya karışık bir rapor hazırlayarak bunu netleştiremediğini, bu nedenle raporu kabul etmediklerini, Bağrıyanık'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının mütalaası sonrası Bağrıyanık ağlayarak, "Çok pişmanım, bir anlık refleksle oldu. Asla zarar vermek istemedim. Benim de çocuklarım var, onlara bakmam gerekiyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.