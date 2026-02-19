Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!

        Mardin'de, güvercin çaldığı iddiasıyla ahırda 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 21 yaşındaki Y.K. gözaltına alınıp, gencin ailesinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Sosyal medyada tepkiye neden olan görüntülerin ardından şüpheli tekrar gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Y.K., sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:11 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de acı olay Savur ilçesi in Harmantepe Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki gencin, güvercin çaldığı iddiasıyla bir ahırda alıkonularak darp edilmesi ve köpekle korkutulmasına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması üzerine 15 Şubat'ta Savur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gence şiddet uyguladığı tespit edilen Y.K. (21) gözaltına alındı.

        REKLAM

        ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

        Şüpheli, gencin bazı aile fertlerinin şikayetçi olmaması üzerine jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        ZANLI TEKRAR GÖZALTINDA

        Şiddet görüntülerinin dün sosyal medyada yer alması ve tepki çekmesi üzerine yeniden gözaltına alınan Y.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Adliyeye çıkarılan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Havalimanı'nda 2 yolcunun bagajından 20 Afrika papağını çıktı

        Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika papağını ele geçirildi.

        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm