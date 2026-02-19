Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev değişikliği ve atama listesi yayınlandı. Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.

Yapılan diğer atamalar da şu şekilde: Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına

Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına

Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine