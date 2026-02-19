İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev değişikliği ve atama listesi yayınlandı. Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.
Yapılan diğer atamalar da şu şekilde: Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına
Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına
Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine