İran'da protestolar yeniden başladı: Üniversite öğrencilerinin eylemleri üçüncü gününde devam etti

İran'da 2025 yılının sonlarına başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolar, yaklaşık bir ay önce bastırılmışken üniversite öğrencilerinin eylemleri üçüncü gününde devam etti.

Protestolar, İran ile ABD arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Washington, Tahran ile müzakereler yürütürken Orta Doğu'daki askeri varlığını ve baskıyı artırdı; bir sonraki tur görüşmelerin perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılamaması halinde "gerçekten kötü şeyler yaşanacağı" uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, herhangi bir saldırıya İran'ın "son derece sert" şekilde karşılık vereceğini söyledi.

KAMPÜSLERE YAYILDI, SOKAKLARA TAŞMADI

Guardian'da yer alan habere göre pazartesi günü düzenlenen gösteriler, Tahran'daki sadece kadınlara eğitim veren Al Zahra Üniversitesi dahil olmak üzere çeşitli kampüslere yayıldı. Gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atıldı, İran bayrağı yakıldı ve yırtıldı; ancak protestolar sokaklara taşmadı.