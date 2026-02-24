İran'da protestolar yeniden başladı: Üniversite öğrencilerinin eylemleri üçüncü gününde devam etti
İran'da 2025'in sonunda başlayarak ülkenin birçok kentine yayılan protestolar, yaklaşık bir ay önce bastırılmıştı. Ancak gösteriler yeniden başladı. İran ile ABD arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen eylemler, şu aşamada üniversite kampüsleriyle sınırlı kalırken, sokaklarda herhangi bir gösteri düzenlenmediği belirtildi
İran'da 2025 yılının sonlarına başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolar, yaklaşık bir ay önce bastırılmışken üniversite öğrencilerinin eylemleri üçüncü gününde devam etti.
Protestolar, İran ile ABD arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Washington, Tahran ile müzakereler yürütürken Orta Doğu'daki askeri varlığını ve baskıyı artırdı; bir sonraki tur görüşmelerin perşembe günü Cenevre'de yapılması planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılamaması halinde "gerçekten kötü şeyler yaşanacağı" uyarısında bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, herhangi bir saldırıya İran'ın "son derece sert" şekilde karşılık vereceğini söyledi.
KAMPÜSLERE YAYILDI, SOKAKLARA TAŞMADI
Guardian'da yer alan habere göre pazartesi günü düzenlenen gösteriler, Tahran'daki sadece kadınlara eğitim veren Al Zahra Üniversitesi dahil olmak üzere çeşitli kampüslere yayıldı. Gösterilerde hükümet karşıtı sloganlar atıldı, İran bayrağı yakıldı ve yırtıldı; ancak protestolar sokaklara taşmadı.
İranlı öğrencilerin Telegram kanalı Anjmotahed, çok sayıda öğrencinin yaralandığını bildirdi. Üniversiteler ise öğrencilere disiplin cezası uygulanabileceği yönünde kısa mesajlar gönderdi.
Hafta sonunda İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Aref ile görüşen öğrenci temsilcileri, ocak ayındaki protestolarda yaşanan ölümlerden teröristlerin sorumlu tutulmasının hakaret olduğunu söyledi, "halkın protestolarına verilen yanıt kurşun oldu" ifadelerini kullandılar.
Yerel medya, üniversite protestolarına dair haberlere çok az yer verirken, yetkililer üniversitelere fotoğraflanan göstericilerin kampüse alınmaması talimatı verdi. İran'da öğrencilerin polis müdahalesinden muaf olması gerektiği belirtilse de bu durum öğrenciler ile yetkililer arasında çatışmalara yol açtı.
1997–2005 yılları arasında İran Cumhurbaşkanlığı yapan Muhammed Hatemi, gözaltına alınan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunarak, bu kişilerin "umutsuzluk ve protesto dışında hiçbir şeyle" suçlanmadığını söyledi.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.