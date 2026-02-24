Ankara'da kaza, geçen perşembe günü Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı’ndaki Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önündeki yaya geçidinde meydana geldi.

DHA'daki habere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Güner'e (14), iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Yasin Aloğlu idaresindeki otomobil çarptı. Elif, yaya geçidinden yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Yaralanan Güner, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elif Güner, hayatını kaybetti. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi Elif'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Aloğlu ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada kızlarını kaybeden Tuğba- Dündar Güner çifti, kazanın yaşandığı üst geçitte basın açıklaması yaptı. Baba Dündar Güner, "İftardan sonra arkadaşları ile beraber kahve içmek istemişler. Lojmandan çıktılar. Bu yaya geçidine geliyorlar. Karşıdaki arkadaşı cüzdanını unutmuş. Onun cüzdanını almak için buradan gelirlerken makas atarak geldiğini gören ve şahit olan kişilerin söylediğine göre bir tane maganda kızıma vuruyor, ciğerimizi koparıyor, yavrumuzu götürüyor.

"KIZIMI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Böyle bir acı yok. Ben bu kadar aciz olduğumu hissedemedim, bilmiyordum. Herkesten önce geldim. Polisten, ambulanstan önce geldim. Kızımı kanlar içinde gördüm. Can çekişiyormuş. Bir doktor durmuş herhalde; 'Nabzı var' dediler ama maalesef kalbi durmuş. Her şeye şahit oldum. Adamı sordum, adam yoktu. Kaçmış muhtemelen. Ama sonradan 'Tutuklandı' dediler ama başka hiçbir bilgi bilmiyoruz.

"KIZIM OKULDA OLACAKTI TOPRAĞIN ALTINDA"

Bu olayı gören, şahit olan ve özellikle o şoföre çıkışan, 'Makas atıp geliyordun ne oldu, ne olmasını bekliyordun' diyen kişinin bize Allah rızası için ulaşmasını istiyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdi sınıfını ziyaret ettik. Sınıf masasını gördük. Benim kızım şu anda okulda olacaktı ama toprağın altında. Bu acının tarifi yok. Hayvanları çok severdi, onları beslerdi.

"VETERİNER OLMAK İSTERDİ"

Lojmandaki tanımadığı bilmediği insan yok. Veteriner olmak isterdi. Çok güzel hayalleri vardı. Kedisinin doğum günü için hazırlıklar yapıyordu. Çok dürüst bir kızdı, yalanı olmayan bir kızdı. Ona, 'Meleğim diye seslenirdim, ay parçam' derdim. Gerçekten bir parçam gitti. Artık bu ömrüm nasıl geçer düşünmek istemiyorum. Umarım adalet yerini bulur" dedi.