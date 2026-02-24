Eski hakemlerden flaş yorum: Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçı Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynandı. Zorlu karşılaşma, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Eski hakemler, maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından beIN Trio yorumcuları, Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi.
TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Pozisyonda bana göre temas yok. Talisca hakemi yoklamış. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncudan diziyle bir temas görüyorum. Ama kesinlikle bir ihlal söz konusu değil.
Deniz Çoban: Bu bir aldatma. Aldatma kararı verilseydi çok daha doğru olurdu.
DIABATE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
Bülent Yıldırım: Penaltılık bir ihlal söz konusu değil. Ayak topla buluşamıyor rakibine geliyor. Futbol içinde bir çarpışma. İhlal yok.
Bahattin Duran: Diabate gelip ayağını Nene'ye temas ettiriyor. Bir ihlal söz konusu değil.
Deniz Çoban: Nene gelip o teması yapsa penaltı düşünülebilirdi ancak ihlal yok. Devam kararı doğru.
NENE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON PENALTI MI?
Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncunun sağ ayağıyla Nene'ye bir teması var. Benim fikrime göre penaltı değil ama bu yoruma açık bir pozisyon, hakem bunu bu şekilde görüp teması yeterli sayıp penaltı diyebilir. Ancak bence penaltı için yeterli değil.
Bülent Yıldırım: Frimpong'un ayağı Nene'ye temas ediyor bunu görüyoruz. Bu haliyle bu çok düşük bir kontak. Hakemin devam kararı yerinde.
Deniz Çoban: Burada sizden ayrılıyorum. Kasımpaşalı oyuncu Nene'nin ayağına temas edince Nene'nin bir sonraki hamlesini etkilediğini düşünüyorum. Burada bir penaltı verilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum.
FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?
Bahattin Duran: Mert Müldür ofsayt pozisyonunda ancak top ona çarpmıyor. Top rakip oyuncusuna çarparak giriyor. Kesinlikle Mert'in müdahalesi yok. Karar doğru gol nizami.
Bülent Yıldırım: Bence de ihlal söz konusu değil. Karar doğru.
Deniz Çoban: Ben de aynı gerekçelerle karar doğru diyorum.