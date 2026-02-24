Eski hakemlerden flaş yorum: Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?

NENE'NİN YERDE KALDIĞI POZİSYON PENALTI MI?

Bahattin Duran: Kasımpaşalı oyuncunun sağ ayağıyla Nene'ye bir teması var. Benim fikrime göre penaltı değil ama bu yoruma açık bir pozisyon, hakem bunu bu şekilde görüp teması yeterli sayıp penaltı diyebilir. Ancak bence penaltı için yeterli değil.

Bülent Yıldırım: Frimpong'un ayağı Nene'ye temas ediyor bunu görüyoruz. Bu haliyle bu çok düşük bir kontak. Hakemin devam kararı yerinde.

Deniz Çoban: Burada sizden ayrılıyorum. Kasımpaşalı oyuncu Nene'nin ayağına temas edince Nene'nin bir sonraki hamlesini etkilediğini düşünüyorum. Burada bir penaltı verilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum.