Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

AA'daki habere göre olay; Burdur'da meydana geldi. Orhan Y. (23) idaresindeki otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücünün eşi Rabia Y. (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen TIR'ın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DÜĞÜNDEKİ ARAÇLARINDA ÖLMÜŞLER

Öte yandan İHA'daki habere göre; geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çiftin, düğünlerinde kaza yaptıkları otomobili kullandıkları öğrenildi.