        Son dakika: Burdur haberleri: Evli çifti ayıran kaza... Düğün aracı, cenaze aracı oldu!

        Evli çifti ayıran kaza... Düğün aracı, cenaze aracı oldu!

        Burdur'da bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 22 yaşındaki Rabia Y. hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobili sıkıştırdığı iddia edilen TIR sürücüsü gözaltına alındı. Genç çiftin geçen ağustosta evlendiği ve kazanın, düğünlerinde kullandıkları araçla gerçekleştiği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2026 - 09:59
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!

        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

        AA'daki habere göre olay; Burdur'da meydana geldi. Orhan Y. (23) idaresindeki otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        SÜRÜCÜNÜN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada sürücünün eşi Rabia Y. (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen TIR'ın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        DÜĞÜNDEKİ ARAÇLARINDA ÖLMÜŞLER

        Öte yandan İHA'daki habere göre; geçtiğimiz Ağustos ayında evlenen genç çiftin, düğünlerinde kaza yaptıkları otomobili kullandıkları öğrenildi.

