Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti | Son dakika haberleri

        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti

        Edirne'de kar erimeleri ve Bulgaristan'ın barajlardan kontrollü su salımı yapmasıyla debileri yükselen ve taşkınlara yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti

        Edirne'de taşkına neden olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşmeye başladı.

        AA'da yer alan habere göre yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'ın enerji ürettiği barajlardan kontrollü su salımı yapmasıyla geçen hafta debileri yükselen Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması, birçok köy yolu ve tarihi köprünün kapanmasına, binlerce dekar tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu.

        Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca'nın debisi, son taşkında 212 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Bu seviyede pik yapıp düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 143 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

        Meriç Nehri'nin debisi ise yaz aylarında saniyede 30-40 metreküpken, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar çıkarak pik yaptı.

        REKLAM

        Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde su Meriç yatağına sınırda akıyor.

        AFAD EKİPLERİ SAHADA

        Nehrin debisi, son ölçümde 1447 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Meriç Nehri'nde suyun yazlık ve kışlık seddeleri aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

        Meriç'te "kırmızı" ikaz seviyesi de devam ediyor. DSİ 11. Bölge ekipleri, süreçte 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Ekipler, seddelerde güçlendirme ve yükseltme çalışması yapıyor.

        Edirne AFAD ise 80 personel, 20 motopomp ve 6 botla tahliyeleri sürdürürken, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli gibi illerden ekipler de çalışmalara destek veriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu

        Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5'nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum p...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        MHP, CHP ve DEM Parti'ye ziyaret
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        "El Mencho" nasıl yakalandı?
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı
        Trakya ve Doğu Anadolu için uyarı! Sağanak yağmur ve kar yağışı