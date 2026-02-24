Canlı
        Haberler Ekonomi Teknoloji IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü - Teknoloji Haberleri

        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü

        IBM hisseleri, yapay zeka girişimi Anthropic'in Claude Code adlı aracının IBM sistemlerinde kullanılan bir programlama dilini modernize edebileceğini açıklamasının ardından pazartesi günü son 25 yılın en sert günlük düşüşünü kaydetti. Hisseler yüzde 13.2 gerilerken firmanın piyasa değeri de sadece bir günde 38.4 milyar dolar eridi

        Giriş: 24.02.2026 - 10:03
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü

        IBM hisseleri dün yüzde 13,2 değer kaybederek 18 Ekim 2000’den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

        Şirketin piyasa değeri de sadece bir günde 38.4 milyar dolar eriyerek 295.2 milyar dolara geriledi.

        IBM'in COBOL'u, bankacılık, sigortacılık ve kamu sistemlerinde kullanılan IBM ana bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olarak öne çıkıyor.

        Anthropic, pazartesi günü yayımladığı blog yazısında, COBOL sistemlerinin modernizasyonunun geçmişte yıllar süren ve çok sayıda danışman gerektiren karmaşık bir süreç olduğunu belirtti. Şirket, Claude Code gibi araçların bu süreçte en fazla zaman alan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebildiğini ifade etti.

        Açıklamada, “Yapay zeka sayesinde ekipler, COBOL kod tabanlarını yıllar yerine birkaç çeyrek içinde modernize edebilir” denildi.

        Öte yandan, yatırımcıların Anthropic’in yeni güvenlik aracının sektöre etkisini değerlendirmesiyle birlikte, siber güvenlik şirketlerinden CrowdStrike ve Datadog hisselerinde de pazartesi günü düşüş görüldü.

