Bitcoin'de düşüş durmuyor
Bitcoin'de günlük kayıp yüzde 4'e yaklaştı. Dünyanın en büyük kripto parası 64 bin doların da altına çekildi. Bugünkü düşüşle beraber Bitcoin Ekim 2025'teki zirvesinden bu yana yüzde 49 değer kaybetmiş oldu. Kripto paraların toplam piyasa değeri son 4 ayda 2.1 trilyon dolar gerileyerek 2.18 trilyon dolara düştü
Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi kripto varlıkları baskı altına alırken, Bitcoin bugün 64 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.
TSİ 11.30 itibarıyla Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 3.8'e ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası 63.130 dolardan işlem gördü. Analistler, ABD ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın satışları hızlandırdığına dikkat çekti. Küresel piyasalardaki satış dalgası sırasında yatırımcıların altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelmesi kripto varlıklarda baskıyı artırdı.
Bu düşüşle birlikte Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü 126.223 dolarlık tüm zamanların zirvesinden yaklaşık yüzde 49 oranında değer kaybetmiş oldu. Söz konusu zirve sonrası başlayan düşüş trendi, kripto piyasasının genelinde sert değer kayıplarına yol açtı.
2.1 TRİLYON DOLAR SİLİNDİ
Geçen yıl ekim ayında Bitcoin rekor kırarken kripto paraların toplam piyasa değeri de 4.28 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Coinmarketcap verilerine göre bugün toplam piyasa değeri 2.18 trilyon dolara düştü. Yani yaklaşık 4 ayda kripto para piyasalarından 2.1 trilyon dolar silindi.
ETHEREUM YÜZDE 63 DÜŞTÜ
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da büyük satış dalgasından bu süreçte fazlaca etkilendi. Ethereum Ağustos 2025'te 4.946 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Ethereum bugün yüzde 2.9'luk değer kaybıyla 1.829 dolara geriledi. Böylece zirveden sonra yüzde 63 değer kaybetmiş oldu.