Bitcoin'de düşüş durmuyor

Küresel piyasalarda artan riskten kaçış eğilimi kripto varlıkları baskı altına alırken, Bitcoin bugün 64 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

TSİ 11.30 itibarıyla Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 3.8'e ulaştı. Dünyanın en büyük kripto parası 63.130 dolardan işlem gördü. Analistler, ABD ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler ve küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın satışları hızlandırdığına dikkat çekti. Küresel piyasalardaki satış dalgası sırasında yatırımcıların altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelmesi kripto varlıklarda baskıyı artırdı.

Bu düşüşle birlikte Bitcoin, Ekim 2025’te gördüğü 126.223 dolarlık tüm zamanların zirvesinden yaklaşık yüzde 49 oranında değer kaybetmiş oldu. Söz konusu zirve sonrası başlayan düşüş trendi, kripto piyasasının genelinde sert değer kayıplarına yol açtı.

2.1 TRİLYON DOLAR SİLİNDİ

Geçen yıl ekim ayında Bitcoin rekor kırarken kripto paraların toplam piyasa değeri de 4.28 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Coinmarketcap verilerine göre bugün toplam piyasa değeri 2.18 trilyon dolara düştü. Yani yaklaşık 4 ayda kripto para piyasalarından 2.1 trilyon dolar silindi.