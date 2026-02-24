Paramount, Netflix’i geride bırakmak için Warner Bros’a dev teklifi yükseltti!

Netflix’in Warner Bros Discovery’yi (WBD) satın alma girişimi, Paramount’un Skydance ile birlikte yaptığı daha güçlü teklif karşısında ciddi bir tehdit altında. Reuters’ın haberine göre, Paramount, daha önce sunduğu 108,4 milyar dolarlık (hisse başına 30 dolar) teklifi önemli ölçüde yukarı çekerek Warner Bros yönetiminin finansman güvenilirliği konusundaki endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Bu hamle, medya sektöründe yıllardır beklenen büyük birleşmelerin yeni bir evresini başlattı.

Daha önce Netflix’in Warner Bros’un stüdyo ve streaming varlıklarını hisse başına 27,75 dolar nakit bedelle (toplam 82,7 milyar dolar) satın almayı teklif etmesi sektörde büyük ses getirmişti. Şimdi Paramount, bu anlaşmayı tamamen raydan çıkarmak için elindeki tüm kozları masaya koyuyor.

PARAMOUNT TEKLİFİ GÜÇLENDİRDİ, FİNANSMAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Paramount’un revize edilmiş teklifinin ilk rakamdan daha yüksek olduğu belirtilirken, tam tutar ve detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Warner Bros ve Paramount yorum yapmaktan kaçınırken Netflix’e de ulaşılamadı. Netflix’in, David Ellison liderliğindeki Paramount-Skydance konsorsiyumunun son teklifini eşitleme veya geçme hakkı bulunuyor.Variety’nin Pazartesi akşamı servis ettiği habere göre Warner Bros, Paramount’un yeni teklifini değerlendirmeye alacak; ancak yönetim kurulu hâlâ hissedarlara Netflix anlaşmasını tavsiye etmeyi sürdürüyor. Netflix’in güçlü nakit pozisyonu sayesinde teklifini artırabileceği konuşulurken, Paramount tarafının teklifinin Oracle kurucusu Larry Ellison’ın desteğiyle finanse edildiği vurgulanıyor.