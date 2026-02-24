Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.978,68 %-0,59
        DOLAR 43,8574 %0,03
        EURO 51,6931 %0,00
        GRAM ALTIN 7.299,29 %-1,10
        FAİZ 36,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,61 %-0,59
        BITCOIN 63.229,00 %-2,07
        GBP/TRY 59,1505 %-0,06
        EUR/USD 1,1780 %-0,04
        BRENT 71,92 %0,60
        ÇEYREK ALTIN 11.933,82 %-1,10
        Haberler Ekonomi Teknoloji Paramount, Netflix’i geride bırakmak için Warner Bros’a dev teklifi yükseltti! - Teknoloji Haberleri

        Paramount, Netflix’i geride bırakmak için Warner Bros’a dev teklifi yükseltti!

        Paramount Global ve Skydance ortaklığı, Warner Bros Discovery'ye daha yüksek bir teklif sunarak Netflix'in 82,7 milyar dolarlık satın alma hamlesini bozmak üzere yeni bir hamleyle ortaya çıktı. Hollywood'un en kıymetli varlıkları Harry Potter ve Game of Thrones'un da dahil olduğu bu dev savaş, streaming çağının en kritik dönüm noktalarından birine dönüştü.

        Giriş: 24.02.2026 - 10:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paramount, WB için teklifini artırdı!

        Netflix’in Warner Bros Discovery’yi (WBD) satın alma girişimi, Paramount’un Skydance ile birlikte yaptığı daha güçlü teklif karşısında ciddi bir tehdit altında. Reuters’ın haberine göre, Paramount, daha önce sunduğu 108,4 milyar dolarlık (hisse başına 30 dolar) teklifi önemli ölçüde yukarı çekerek Warner Bros yönetiminin finansman güvenilirliği konusundaki endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Bu hamle, medya sektöründe yıllardır beklenen büyük birleşmelerin yeni bir evresini başlattı.

        Daha önce Netflix’in Warner Bros’un stüdyo ve streaming varlıklarını hisse başına 27,75 dolar nakit bedelle (toplam 82,7 milyar dolar) satın almayı teklif etmesi sektörde büyük ses getirmişti. Şimdi Paramount, bu anlaşmayı tamamen raydan çıkarmak için elindeki tüm kozları masaya koyuyor.

        REKLAM
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi? Haberi Görüntüle

        PARAMOUNT TEKLİFİ GÜÇLENDİRDİ, FİNANSMAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

        Paramount’un revize edilmiş teklifinin ilk rakamdan daha yüksek olduğu belirtilirken, tam tutar ve detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Warner Bros ve Paramount yorum yapmaktan kaçınırken Netflix’e de ulaşılamadı. Netflix’in, David Ellison liderliğindeki Paramount-Skydance konsorsiyumunun son teklifini eşitleme veya geçme hakkı bulunuyor.Variety’nin Pazartesi akşamı servis ettiği habere göre Warner Bros, Paramount’un yeni teklifini değerlendirmeye alacak; ancak yönetim kurulu hâlâ hissedarlara Netflix anlaşmasını tavsiye etmeyi sürdürüyor. Netflix’in güçlü nakit pozisyonu sayesinde teklifini artırabileceği konuşulurken, Paramount tarafının teklifinin Oracle kurucusu Larry Ellison’ın desteğiyle finanse edildiği vurgulanıyor.

        WARNER BROS’TAN “EN İYİ VE SON TEKLİF” TALEBİ

        Warner Bros, Paramount’un 10 Şubat’ta sunduğu geliştirilmiş teklifi (Netflix’e ödenecek 2,8 milyar dolar fesih bedeli + hisse başına 0,25 dolar “ticking fee”) yetersiz bulmuş ve 23 Şubat’a kadar “en iyi ve son teklif” istenmişti. MoffettNathanson analistleri, Paramount’un hisse başına yaklaşık 34 dolar bandına çıkması halinde rekabetin biteceğini ve “tartışmaların tamamen sona ereceğini” değerlendirmişti.

        REKLAM
        Warner Bros ile Paramount bir kez daha görüşecek
        Warner Bros ile Paramount bir kez daha görüşecek Haberi Görüntüle

        KABLO VARLIKLARI SPİN-OFF’U TARTIŞMA KONUSU

        Anlaşmanın en kritik unsurlarından biri, Warner Bros’un CNN, HGTV gibi kablo televizyon varlıklarını Discovery Global adıyla ayrı bir yapıya ayırma planı. Warner Bros bu spin-off’un hissedarlara hisse başına 1,33 ila 6,86 dolar arası ek değer yaratacağını savunuyor ve Netflix de bu upside’ı teklifinin bir parçası olarak öne çıkarıyor. Buna karşılık Paramount, kablo varlıklarının “pratikte değersiz” olduğunu iddia ederek spin-off modelini tamamen reddediyor.

        AKTİVİST YATIRIMCININ SERT UYARISI

        David Zaslav liderliğindeki Warner Bros, Ancora Capital’in yaklaşık 200 milyon dolarlık hisse alımı sonrası yoğun baskı altında. Aktivist yatırımcı, şirketin Paramount ile yeterince ciddiyetle görüşmediğini belirterek Netflix anlaşmasına karşı oy kullanacağını ve yönetim kurulunu yıllık genel kurulda hesap vermeye zorlayacağını açıkladı.Hollywood’un iki devi arasındaki bu nefes kesen çekişme, streaming platformlarının içerik hakimiyeti için ne kadar yüksek bedeller ödemeye hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Paramount’un son hamlesi, Netflix’in Warner Bros’u satın alma hayalini en kritik eşikten geçmeye zorluyor.

        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Savcının hakime silahlı saldırısı sonrası yaşananların görüntüleri ortaya çıktı

        Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı Muhammet Çağatay Kılıçaslan, hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaraladı. Hükümlü olup adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ı ikinci ateşi etmek üzereyken engelledi. Saldırı sonrası yaşananların güvenlik kamerası görüntü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul