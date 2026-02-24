Paramount, Netflix’i geride bırakmak için Warner Bros’a dev teklifi yükseltti!
Paramount Global ve Skydance ortaklığı, Warner Bros Discovery'ye daha yüksek bir teklif sunarak Netflix'in 82,7 milyar dolarlık satın alma hamlesini bozmak üzere yeni bir hamleyle ortaya çıktı. Hollywood'un en kıymetli varlıkları Harry Potter ve Game of Thrones'un da dahil olduğu bu dev savaş, streaming çağının en kritik dönüm noktalarından birine dönüştü.
Netflix’in Warner Bros Discovery’yi (WBD) satın alma girişimi, Paramount’un Skydance ile birlikte yaptığı daha güçlü teklif karşısında ciddi bir tehdit altında. Reuters’ın haberine göre, Paramount, daha önce sunduğu 108,4 milyar dolarlık (hisse başına 30 dolar) teklifi önemli ölçüde yukarı çekerek Warner Bros yönetiminin finansman güvenilirliği konusundaki endişelerini gidermeyi amaçlıyor. Bu hamle, medya sektöründe yıllardır beklenen büyük birleşmelerin yeni bir evresini başlattı.
Daha önce Netflix’in Warner Bros’un stüdyo ve streaming varlıklarını hisse başına 27,75 dolar nakit bedelle (toplam 82,7 milyar dolar) satın almayı teklif etmesi sektörde büyük ses getirmişti. Şimdi Paramount, bu anlaşmayı tamamen raydan çıkarmak için elindeki tüm kozları masaya koyuyor.
PARAMOUNT TEKLİFİ GÜÇLENDİRDİ, FİNANSMAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Paramount’un revize edilmiş teklifinin ilk rakamdan daha yüksek olduğu belirtilirken, tam tutar ve detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Warner Bros ve Paramount yorum yapmaktan kaçınırken Netflix’e de ulaşılamadı. Netflix’in, David Ellison liderliğindeki Paramount-Skydance konsorsiyumunun son teklifini eşitleme veya geçme hakkı bulunuyor.Variety’nin Pazartesi akşamı servis ettiği habere göre Warner Bros, Paramount’un yeni teklifini değerlendirmeye alacak; ancak yönetim kurulu hâlâ hissedarlara Netflix anlaşmasını tavsiye etmeyi sürdürüyor. Netflix’in güçlü nakit pozisyonu sayesinde teklifini artırabileceği konuşulurken, Paramount tarafının teklifinin Oracle kurucusu Larry Ellison’ın desteğiyle finanse edildiği vurgulanıyor.
WARNER BROS’TAN “EN İYİ VE SON TEKLİF” TALEBİ
Warner Bros, Paramount’un 10 Şubat’ta sunduğu geliştirilmiş teklifi (Netflix’e ödenecek 2,8 milyar dolar fesih bedeli + hisse başına 0,25 dolar “ticking fee”) yetersiz bulmuş ve 23 Şubat’a kadar “en iyi ve son teklif” istenmişti. MoffettNathanson analistleri, Paramount’un hisse başına yaklaşık 34 dolar bandına çıkması halinde rekabetin biteceğini ve “tartışmaların tamamen sona ereceğini” değerlendirmişti.
KABLO VARLIKLARI SPİN-OFF’U TARTIŞMA KONUSU
Anlaşmanın en kritik unsurlarından biri, Warner Bros’un CNN, HGTV gibi kablo televizyon varlıklarını Discovery Global adıyla ayrı bir yapıya ayırma planı. Warner Bros bu spin-off’un hissedarlara hisse başına 1,33 ila 6,86 dolar arası ek değer yaratacağını savunuyor ve Netflix de bu upside’ı teklifinin bir parçası olarak öne çıkarıyor. Buna karşılık Paramount, kablo varlıklarının “pratikte değersiz” olduğunu iddia ederek spin-off modelini tamamen reddediyor.
AKTİVİST YATIRIMCININ SERT UYARISI
David Zaslav liderliğindeki Warner Bros, Ancora Capital’in yaklaşık 200 milyon dolarlık hisse alımı sonrası yoğun baskı altında. Aktivist yatırımcı, şirketin Paramount ile yeterince ciddiyetle görüşmediğini belirterek Netflix anlaşmasına karşı oy kullanacağını ve yönetim kurulunu yıllık genel kurulda hesap vermeye zorlayacağını açıkladı.Hollywood’un iki devi arasındaki bu nefes kesen çekişme, streaming platformlarının içerik hakimiyeti için ne kadar yüksek bedeller ödemeye hazır olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Paramount’un son hamlesi, Netflix’in Warner Bros’u satın alma hayalini en kritik eşikten geçmeye zorluyor.