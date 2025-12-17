Warner Bros. Discovery'nin satış süreci, yüksek borç yükü ve medya sektöründeki hızlı dönüşüm nedeniyle 2025 yaz aylarında hızlandı. Haziranda kablo kanallarının ayrı bir yapıya dönüştürülmesi planı açıklanırken, ekim ayında ise birden fazla teklif gelmesiyle şirket stratejik alternatifleri değerlendirmeye aldı.

Uzun süren görüşmelerin ardından 5 Aralık'ta Netflix’in dev satın alma teklifi için anlaşma olacağı duyuruldu. Yayın devi, Warner Bros. stüdyolarını, HBO markasını ve değerli içerik arşivini bünyesine katacak, sinema filmlerinin salon gösterimlerini sürdürecekti. Ancak sadece üç gün sonra, 8 Aralık'ta Paramount Skydance doğrudan hissedarlara seslenerek tüm şirketi satın alma amacıyla düşmanca satın alma teklifini sundu ve Netflix anlaşmasını engellemeye çalıştı ve karşı teklifte bulundu.

NETFLIX'İN TARİHİ ADIMI VE STRATEJİK AVANTAJLARI

Netflix, yıllardır organik büyüme odaklı stratejisini sürdürürken bu anlaşmayla geleneksel Hollywood stüdyo sistemine güçlü bir giriş yapıyor. 82,7 milyar dolarlık teklif, yalnızca en değerli varlıklara odaklanması sayesinde daha temiz ve düşük riskli bir yapı sunuyor. Netflix eş-CEO'ları Ted Sarandos ve Greg Peters, birleşmenin abone sayısını artıracağını ve yılda 2-3 milyar dolar tasarruf sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca sinema gösterimlerinin devam edeceği taahhüdüyle sektördeki kaygıları azaltmaya çalışıyor.

PARAMOUNT SKYDANCE'İN CESUR AMA RİSKLİ GİRİŞİMİ David Ellison yönetimindeki Paramount Skydance, kendi birleşmesinin ardından WBD'yi tamamen satın alarak dev bir medya imparatorluğu oluşturmayı amaçlıyor. 108,4 milyar dolarlık tamamen nakit teklif, "daha yüksek değer" ve "daha kolay düzenleyici onay" vaat ediyor. Ancak finansman büyük oranda Ellison ailesi ve RedBird Capital'e bağlı, borç yükü ise oldukça yüksek. 2023'TE DE GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTI 2023 yılında da, borçları gelirlerini katlayan, toplam değeri 38 milyar doları bulan iki dev küresel medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount'un, hayatta kalabilmek ve Netflix, Disney+ gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için birleşme görüşmelerine başladığı bildirilmişti YÖNETİM KURULU RED YÖNÜNDE KARAR ALMAYA HAZIRLANIYOR 17 Aralık 2025 tarihi itibarıyla WBD yönetim kurulu, Paramount teklifini finansman belirsizliği, geri alınabilir güven riskleri ve Netflix anlaşmasına göre daha dezavantajlı koşullar nedeniyle reddetmeye hazırlanıyor. Hissedarlara Netflix anlaşmasını destekleme çağrısı yapılacak. CEO David Zaslav öncülüğündeki kurul, mevcut anlaşmanın daha güvenli ve değerli olduğunu vurguluyor. KUSHNER'İN DESTEK ÇEKMESİ TEKLİFİ ZAYIFLATIYOR ABD Başkanı Donald Trump, Netflix'in Warner Bros'u satın alma anlaşmasının "bir süreçten geçmesi gerektiğini" ve karara kendisinin de dahil olacağını ifade etmişti. Bu haberlerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in yönettiği özel sermaye şirketi Affinity Partners'ın, medya ve eğlence şirketi Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi devralmaya yönelik teklifine dahil olduğu belgelere yansıdı. Bu da ciddi tartışmaları beraberinde getirmişti.