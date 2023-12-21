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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet 38 milyar dolarlık mega birleşme görüşmesi - Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor? - Teknoloji Haberleri

        38 milyar dolarlık mega birleşme görüşmesi

        Borçları gelirlerini katlayan, toplam değeri 38 milyar doları bulan iki dev küresel medya şirketi Warner Bros Discovery ve Paramount'un, hayatta kalabilmek ve Netflix, Disney+ gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için birleşme görüşmelerine başladığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:46
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        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
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        Dünya çapında film ve dizi sektörünün dijitalleşmesi, daha genç sayılabilecek Netflix gibi platformların pazara hızlı girişi ile birlikte büyük güç kazanmasına sebep olmuştu. Köklü geçmişe sahip dünya devleri ise bu trendi yakalamalarına karşın dönüşüm esnasında geri planda kaldılar.

        Dünyanın en büyükleri arasında yer alan iki medya firması Warner Bros Discovery ve Paramount Global de bu mücadelede hayatta kalmaya çalışanlardan olarak dikkat çekiyor. Toplam piyasa değeri 38 milyar dolara varan (30 milyar sterlin) iki devin, tek bir çatı altında birleşecek bir beraberlik hakkında erken aşamada görüşmelerde bulundukları belirtildi.

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        The Guardian'ın belirttiğine göre, Warner Bros'un CEO'su David Zaslav, bu hafta Paramount'un New York'taki ofislerinde mevkidaşı Bob Bakish ile öğle yemeği yerken, HBO ve CNN'i CBS News ve Mission: Impossible filmleriyle bir araya getirebilecek potansiyel bir birleşmeyi görüştü.

        DAHA FAZLA BİRLEŞME GÖRÜLEBİLİR

        Firmalar, hayatta kalma konusunda maliyet baskıları ile karşı karşıya kalrıken harcamalarını azaltan aboneleri bağlamak için daha çok çalıştıkça, sektör genelinde daha fazla konsolidasyonla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu birleşme doğrultusunda ana yayın hizmetleri Paramount+ ve Max'i destekleyecek bir bağlantı ile geleneksel medya evlerini finansal baskı altına alan Netflix ve Disney+ gibi akış rakipleriyle rekabet etmelerine yardımcı olabilir.

        Warner Bros şefi, Paramount'un hakim hissedarı milyarder medya patronu Shari Redstone ile olası anlaşma hakkında konuştu ve haberi ilk bildiren ABD medya kuruluşu Axios'a göre, bir bağlantı keşfetmek için bankacıları işe aldı.

        Görüşmelerin erken aşamalarda olduğu söyleniyor ve bu da herhangi bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağını belirsiz hale getiriyor.

        DÜZELTİLMİŞ KAZANCININ 6 KATI BORÇ

        Şu anda 10 milyar dolar değerinde olan Paramount'un muhtemelen yaklaşık 28 milyar dolar değerinde olan Warner Bros ile güçlerini birleştireceği göz önüne alındığında, herhangi bir bağlantı eşitlerin birleşmesi olmayacaktır.

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        Her iki firma da borçlarını azaltma baskısı altında ve her ikisi de özellikle video akış hizmetlerinden kaynaklanan kayıpları en aza indirmek için derin maliyet kesintileri yapmayı taahhüt etmişti. Warner Bros'un borçları, Bernstein'daki analistler tarafından yaklaşık 43 milyar dolar olarak tahmin ediliyor ve bu da düzeltilmiş kazancının dört katından fazlasını temsil ediyor. Paramount, düzeltilmiş kazancının altı katına, yaklaşık 14 milyar dolara eşit borçlar biriktirdi.

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