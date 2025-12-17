Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten' İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanetten 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü alan ve İngiltere'ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş için 'kırmızı bülten' kararı çıkarıldı. Adli emanetteki soygunla ilgili olarak başlatılan soruşturmada daha önce 6 kişi tutuklanmıştı

Habertürk Giriş: 17.12.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:32 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL