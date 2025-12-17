Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanetten 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü alan ve İngiltere'ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş için 'kırmızı bülten' kararı çıkarıldı. Adli emanetteki soygunla ilgili olarak başlatılan soruşturmada daha önce 6 kişi tutuklanmıştı
İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.
HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
DHA'daki habere göre savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi.
EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İNGİLTERE'YE KAÇTI
Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı.