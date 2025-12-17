Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten' çıkarıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'

        İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanetten 25 kilo altın ile 50 kilo gümüşü alan ve İngiltere'ye kaçtığı belirlenen Erdal Timurtaş ile eşi Esma Timurtaş için 'kırmızı bülten' kararı çıkarıldı. Adli emanetteki soygunla ilgili olarak başlatılan soruşturmada daha önce 6 kişi tutuklanmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli hizmetli memur Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gitmemesi üzerine yapılan denetimlerde 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı.

        HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        DHA'daki habere göre savcılık durumun tespit edilmesinin ardından Erdal Timurtaş ve odanın anahtarı bulunan Kemal D. hakkında gözaltı kararı verdi.

        REKLAM

        EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA İNGİLTERE'YE KAÇTI

        Yapılan araştırmalarda Erdal Timurtaş ve Esma Timurtaş'ın çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

        KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

        Toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu öğrenilen altın ve gümüşleri çalarak ailesiyle kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş için kırmızı bülten talebi kabul edildi. Şüpheliler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

        Soruşturma kapsamında olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı.

        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı! Haberi Görüntüle
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi? Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım