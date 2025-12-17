Google'a 67 yazınca neden sallanıyor? Hata sanıldı ama değilmiş! Google ekranındaki sarsıntının ardındaki gerçek bakın neymiş!

“67” SAYISININ ÖZEL ANLAMI

Google’a “67” yazıldığında sayfanın hafifçe eğilmesinin bir diğer nedeni de, İngilizcede “tilt” ve “askew” kavramlarıyla ilişkilendirilen bir sayı oyunu olması. 67, matematiksel olarak eğik ve dengesiz görünen bir asal sayı olarak, Google’ın görsel bir şakayla ilişkilendirdiği sayılardan biri olarak kabul ediliyor.