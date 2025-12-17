Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Google'a 67 yazınca neden sallanıyor? Hata sanıldı ama değilmiş! Google ekranındaki sarsıntının ardındaki gerçek bakın neymiş!

        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor? Hata sanıldı ama değilmiş! Google ekranındaki sarsıntının ardındaki gerçek bakın neymiş!

        Google'da bazen tek bir kelime ya da sayı, alışılmış arama deneyimini tamamen değiştirebiliyor. Son günlerde dikkat çeken detaylardan biri de arama çubuğuna "67" yazıldığında ekranın sallanması. Kullanıcıları şaşırtan bu durumun ardında aslında oldukça eğlenceli bir neden yatıyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 07:45 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Google’da arama çubuğuna sadece “67” yazdığınızda ekranın hafifçe yana doğru eğildiğini fark etmiş olabilirsiniz. İlk bakışta teknik bir hata gibi görünen bu durum aslında Google’ın kullanıcılarına sunduğu küçük ama eğlenceli sürprizlerden biri. Peki bu sallanma neden oluyor ve arkasında ne var?

        2

        GOOGLE’IN GİZLİ SÜRPRİZLERİ: EASTER EGG NEDİR?

        Google, uzun yıllardır arama motoruna küçük sürprizler gizliyor. “Easter egg” olarak adlandırılan bu özellikler, genellikle bir kelime, sayı ya da cümle yazıldığında ortaya çıkıyor. Amaç; kullanıcıya kısa bir şaşkınlık ve eğlence anı yaşatmak. “Do a barrel roll”, “askew” ya da “Zerg Rush” gibi aramalar da bu gizli oyunlara örnek.

        3

        SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN “6-7” AKIMIYLA BAĞLANTISI

        Google’daki sallanma efektinin en dikkat çekici nedenlerinden biri, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında viral olan “6-7” (Six Seven) akımı. Bu akım, Skrilla isimli rapçinin “Doot Doot (6 7)” adlı şarkısıyla popülerleşti.

        4

        Şarkı eşliğinde yapılan dansta, ellerin ritmik biçimde aşağı yukarı hareket ettirildiği, juggling benzeri bir koreografi yer alıyor. Google’da “67” yazıldığında ekranın hafifçe zıplaması ya da sallanması, tam olarak bu dans hareketini taklit eden bir animasyon olarak yorumlanıyor.

        5

        “67” SAYISININ ÖZEL ANLAMI

        Google’a “67” yazıldığında sayfanın hafifçe eğilmesinin bir diğer nedeni de, İngilizcede “tilt” ve “askew” kavramlarıyla ilişkilendirilen bir sayı oyunu olması. 67, matematiksel olarak eğik ve dengesiz görünen bir asal sayı olarak, Google’ın görsel bir şakayla ilişkilendirdiği sayılardan biri olarak kabul ediliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Zemini kayan bina gecekonduya yaslandı
        Zemini kayan bina gecekonduya yaslandı
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!