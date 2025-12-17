Google'a 67 yazınca neden sallanıyor? Hata sanıldı ama değilmiş! Google ekranındaki sarsıntının ardındaki gerçek bakın neymiş!
Google'da bazen tek bir kelime ya da sayı, alışılmış arama deneyimini tamamen değiştirebiliyor. Son günlerde dikkat çeken detaylardan biri de arama çubuğuna "67" yazıldığında ekranın sallanması. Kullanıcıları şaşırtan bu durumun ardında aslında oldukça eğlenceli bir neden yatıyor. İşte detaylar!
Google’da arama çubuğuna sadece “67” yazdığınızda ekranın hafifçe yana doğru eğildiğini fark etmiş olabilirsiniz. İlk bakışta teknik bir hata gibi görünen bu durum aslında Google’ın kullanıcılarına sunduğu küçük ama eğlenceli sürprizlerden biri. Peki bu sallanma neden oluyor ve arkasında ne var?
GOOGLE’IN GİZLİ SÜRPRİZLERİ: EASTER EGG NEDİR?
Google, uzun yıllardır arama motoruna küçük sürprizler gizliyor. “Easter egg” olarak adlandırılan bu özellikler, genellikle bir kelime, sayı ya da cümle yazıldığında ortaya çıkıyor. Amaç; kullanıcıya kısa bir şaşkınlık ve eğlence anı yaşatmak. “Do a barrel roll”, “askew” ya da “Zerg Rush” gibi aramalar da bu gizli oyunlara örnek.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN “6-7” AKIMIYLA BAĞLANTISI
Google’daki sallanma efektinin en dikkat çekici nedenlerinden biri, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında viral olan “6-7” (Six Seven) akımı. Bu akım, Skrilla isimli rapçinin “Doot Doot (6 7)” adlı şarkısıyla popülerleşti.
Şarkı eşliğinde yapılan dansta, ellerin ritmik biçimde aşağı yukarı hareket ettirildiği, juggling benzeri bir koreografi yer alıyor. Google’da “67” yazıldığında ekranın hafifçe zıplaması ya da sallanması, tam olarak bu dans hareketini taklit eden bir animasyon olarak yorumlanıyor.
“67” SAYISININ ÖZEL ANLAMI
Google’a “67” yazıldığında sayfanın hafifçe eğilmesinin bir diğer nedeni de, İngilizcede “tilt” ve “askew” kavramlarıyla ilişkilendirilen bir sayı oyunu olması. 67, matematiksel olarak eğik ve dengesiz görünen bir asal sayı olarak, Google’ın görsel bir şakayla ilişkilendirdiği sayılardan biri olarak kabul ediliyor.