        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!

        Adana'da, eğlence mekanının ortağı ve solisti olan 42 yaşındaki Kenan Arslan'ın öldüğü hesap kavgasına ilişkin gözaltına alınan 46 yaşındaki Hüseyin Çevik ile tabancayı ateşlediği belirtilen akrabası 14 yaşındaki B.D. tutuklandı. 15 bin liralık hesabı ödemediği belirtilen Çevik'in ifadesinde, "Kenan yanıma gelerek, 'Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun' dedi. Rencide oldum" diye konuştu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:22
        Adana'da olay, 11 Aralık’ta saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. Eğlendiği mekanda hesabı ödemeden çıkan Hüseyin Çevik (46), aynı binadaki başka bir mekana gitti.

        HESABI ÖDEMEDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan (42), yanına giderek Çevik’e tepki gösterdi. Oturduğu masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlatan Hüseyin Çevik, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı.

        Kenan Arslan, 42 yaşında hayata veda etti.
        Kenan Arslan, 42 yaşında hayata veda etti.

        14 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURDU

        Bir süre sonra mekana akrabalarıyla birlikte dönen Çevik, Arslan’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Burada çıkan tartışmada Hüseyin Çevik’in yanındaki B.D. (14), belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kenan Arslan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

        HASTANEDE YAKALANDILAR

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kenan Arslan, kurtarılamadı.

        Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Arslan, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hüseyin Çevik ile kavgada ayağından yaralanan B.D.’yi hastanede gözaltına aldı.

        HESAP 15 BİN LİRA GELMİŞ

        Öte yandan, Hüseyin Çevik’e gelen hesabın 15 bin lira olduğu, bir süredir de çevredeki mekanlarda ödeme yapmadan eğlendiği ortaya çıktı.

        "RENCİDE OLMUŞ"

        Emniyete götürülen şüphelilerden Çevik, ifadesinde, “Başka bara geçtim. Kenan yanıma gelerek, ‘Sen ne boş adamsın? Hesabını neden ödemiyorsun’ dedi. Rencide oldum” diye konuştu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Çevik ile B.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        #adana
        #Son dakika haberler
