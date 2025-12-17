Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!

Hem kanatlarda hem forvette oynayabilen bir hücum takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde Avrupa futbolunda yankı uyandıracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde, Atletico Madrid formasıyla kulüp tarihine geçen Antoine Griezmann var.

Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak’ta Atletico Madrid ile oynanacak kritik maç sonrası, Galatasaray yönetiminin Fransız yıldız için temaslara başlamayı planladığı belirtiliyor.

34 yaşındaki Griezmann, Atletico formasıyla attığı 204 golle kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. REKLAM Bu transfer ihtimali, Galatasaray taraftarına Dries Mertens örneğini hatırlatıyor. Mertens de aynı yaşta sarı-kırmızılı formayı giymiş, Napoli’de 149 golle tarih yazdıktan sonra Galatasaray’da önemli bir rol üstlenmişti.

HER MEVKİDE ETKİLİ, HER ALANDA TEHDİT Griezmann’ın kariyer istatistikleri, neden “özel oyuncu” olarak tanımlandığını açıkça ortaya koyuyor. Forvet arkasında, santrforda, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Fransız yıldız; golcülüğü kadar asist katkısıyla da öne çıkıyor. STRATEJİK TRANSFER, AVRUPA HEDEFİ