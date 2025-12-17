Habertürk
Habertürk
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası! - Futbol Haberleri

        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!

        Galatasaray, ara transfer döneminde Atletico Madrid'in efsane ismi Antoine Griezmann'ı gündemine aldı. Fransız yıldız için temasların Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maç sonrası başlaması planlanıyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 10:19 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:19
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Hem kanatlarda hem forvette oynayabilen bir hücum takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde Avrupa futbolunda yankı uyandıracak bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde, Atletico Madrid formasıyla kulüp tarihine geçen Antoine Griezmann var.

        Şampiyonlar Ligi’nde 21 Ocak’ta Atletico Madrid ile oynanacak kritik maç sonrası, Galatasaray yönetiminin Fransız yıldız için temaslara başlamayı planladığı belirtiliyor.

        34 yaşındaki Griezmann, Atletico formasıyla attığı 204 golle kulüp tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

        Bu transfer ihtimali, Galatasaray taraftarına Dries Mertens örneğini hatırlatıyor. Mertens de aynı yaşta sarı-kırmızılı formayı giymiş, Napoli’de 149 golle tarih yazdıktan sonra Galatasaray’da önemli bir rol üstlenmişti.

        HER MEVKİDE ETKİLİ, HER ALANDA TEHDİT

        Griezmann’ın kariyer istatistikleri, neden “özel oyuncu” olarak tanımlandığını açıkça ortaya koyuyor. Forvet arkasında, santrforda, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapabilen Fransız yıldız; golcülüğü kadar asist katkısıyla da öne çıkıyor.

        STRATEJİK TRANSFER, AVRUPA HEDEFİ

        Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Griezmann, tecrübesi, oyun zekâsı ve çok yönlü yapısıyla Galatasaray’ın “yeni Mertens”i olmaya aday gösteriliyor.

