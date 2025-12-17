ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Hanuka resepsiyonunda, kendisinin bugüne kadar İsrail'e en güçlü şekilde destek verdiğini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda Hanuka Bayramı'nı kutlayan çok sayıda Yahudi misafiri ağırladı.

ABD'deki Yahudilerle çok yakın ilişkileri olduğunu anlatan Trump, İsrail'e desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, kabinesinde ve yakın çevresinde önemli pozisyonlarda çok güçlü Yahudi isimlerin olduğunu vurguladı.

"İsrail için çok şey yaptım, biz İsrail'i seviyoruz." diyen Trump, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlattı.

REKLAM

"Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti." ifadesini kullanan Trump, İsrail'in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de ateşkesi sağladığını ve 59 ülkenin bu sürece destek verdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da gerçekten bir barış var artık." dedi.