Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış

Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı. Böylece 21 ay aradan sonra konut fiyat endeksinde reel artış görüldü.

Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.