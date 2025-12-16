Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.419,69 %-0,32
        DOLAR 42,7107 %0,03
        EURO 50,2097 %-0,01
        GRAM ALTIN 5.884,40 %-0,42
        FAİZ 38,42 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 86,58 %-1,57
        BITCOIN 86.208,00 %0,00
        GBP/TRY 57,1024 %-0,06
        EUR/USD 1,1749 %-0,03
        BRENT 60,21 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 9.620,99 %-0,42
        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış - Emlak Haberleri

        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış

        Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı. Böylece 21 ay aradan sonra konut fiyat endeksinde reel artış görüldü

        Giriş: 16.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,4, reel olarak ise yüzde 0,3 oranında arttı. Böylece 21 ay aradan sonra konut fiyat endeksinde reel artış görüldü.

        Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!