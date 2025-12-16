Habertürk
        Araştırma: Elektronik sigara kalp krizi riskini artırabilir

        Araştırma: Elektronik sigara kalp krizi riskini artırabilir

        Bilim insanları, elektronik sigara kullanımının kalp krizi riskini artırabileceğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 09:41 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:41
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        News Medical Life Sciences'ta yer alan habere göre araştırmacılar, elektronik sigara kullanımı ile kalp krizi ve inme riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

        Çalışma kapsamında, kalp krizi için 430 bin 875, inme için ise 1 milyondan fazla katılımcıyı kapsayan önceki yıllarda yapılmış 12 araştırma değerlendirmeye alındı.

        Araştırmada, elektronik sigara kullananların kalp krizi geçirme olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 53 daha yüksek olduğu görüldü.

        Gelecek duman altında!
        Gelecek duman altında!

        DAHA ÖNCE SİGARA İÇİP ELEKTRONİK SİGARAYA BAŞLAYANLARDA RİSK DAHA YÜKSEK

        Öte yandan, araştırmada, özellikle daha önce sigara içmiş ve elektronik sigara kullanan kişilerde kalp krizi riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi.

        Ayrıca, araştırmada, daha önce sigara içmiş ve halen elektronik sigara kullananlarda ise inme riskinin sigara kullanmayanlara göre yüzde 73 daha yüksek olduğu görüldü.

        Araştırmacılar, bu bulguların elektronik sigaranın "zararsız" bir alternatif olarak görülmemesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

        Sigara kullanımı, uzun yıllardır, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve inme gibi kalp-damar hastalıklarının başlıca risk faktörlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Araştırmanın sonuçları, BMC Public Health dergisinde yayımlandı.

