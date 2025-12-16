ABD Başkanı Trump: Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya hala güveniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Aralık'ta Suriye'de ABD askerlerinin ölümüne yol açan saldırı sonrasında, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "hala güvendiğini" belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Suriye'deki silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hala Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Evet hala güveniyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Trump, söz konusu saldırının, Cumhurbaşkanı Şara ile "bir ilgisi olmadığını" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Bu, Suriye'nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak "DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını" söyledi.

Trump, Suriye'de neden ABD askeri bulundurdukları sorusuna karşılık, "Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.