        Haberler Dünya "ABD ile farklı görüşlere sahibiz" | Dış Haberler

        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğüne dair ABD ile farklı görüşlere sahip olduklarını belirtti. Zelenskiy, "Açıkçası hala farklı görüşlere sahibiz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın, benim kişisel görüşümü duyduklarını düşünüyorum. Bu görüşü bizzat iletebildiğim için çok memnunum. Elbette, her konu kolay değil. Özellikle toprak meselesi ile ilgili zor konular var." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:38
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için barış planı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, ülkesinin toprak bütünlüğü konusunda ABD tarafıyla farklı görüşleri olduğunu bildirdi.

        Berlin'de temaslarda bulunan Zelenskiy, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        ABD'nin, savaşın sona ermesi için önerdiği barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, ABD heyeti ile dünden beri Berlin'de görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

        Zelenskiy, söz konusu planla ilgili en önemli konulardan birinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesinin olduğuna işaret etti.

        Almanya'daki görüşmeler sırasında ABD heyeti ile bu konuyu ele aldıklarının altını çizen Zelenskiy, "Açıkçası hala farklı görüşlere sahibiz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın, benim kişisel görüşümü duyduklarını düşünüyorum. Bu görüşü bizzat iletebildiğim için çok memnunum. Elbette, her konu kolay değil. Özellikle toprak meselesi ile ilgili zor konular var. Tabii herkes bu konuyu gündeme getiriyor. Burada bu tür konuların kesinlikle adil şekilde çözülmesini sağlamak için hepimizin çalışması önemlidir." ifadesini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'nin barış planına göre, bu görüşmelerde Ukrayna'dan herhangi bir toprak talep etmediğini belirterek, "Bunlar Rusya'nın talepleridir." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunda "ABD'nin Ukrayna tarafını anlamasını" istediğinin altını çizerek, "(Toprak bütünlüğü konusu) Taviz vermek konusu aktif değil. Bence toprak meselesi acı vericidir." yorumunda bulundu.

        Berlin'deki görüşmelerin verimli şekilde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Görüşmeler kolay değil ama verimli." dedi.

        Zelenskiy, birçok önemli konuda ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, "Gerçekten de birçok konuda ilerleme kaydedildi. Açıkçası saldırgan tarafın (Rusya) görüşmelerimizin ilgili sonuçlarını nasıl algılayacağını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Berlin'deki görüşmelerin bugün süreceğini bildirdi.

        "NATO'nun 5. maddesine benzer bir format üzerinde çalışıyoruz"

        Zelenskiy, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

        ABD'nin, Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu sürecine destek vermediği için güvenlik garantileri için farklı çözüm üzerinde çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "ABD, bize NATO üyeliği teklif etmediğinden dolayı (NATO'nun) 5. maddesine benzer garantiler için bir format üzerinde çalışıyoruz. Şu anda her şeyin yazılı hale getirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

