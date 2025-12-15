Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 2. sıraya yükseldi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28 (p) ve 37. dakikalarda Anderson Talisca, 30. dakikada Mert Müldür ve 87. dakikada ise Marco Asensio kaydetti.

Üst üste 2 maçtan beraberlikle ayrılan F.Bahçe, bu galibiyetle birlikte 36 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Konyaspor ise 16 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

F.BAHÇE'DE 2 SAKATLIK BİRDEN! Konyaspor karşısında Fenerbahçe'de 55. dakikada Archie Brown ve 68. dakikada ise Jhon Duran sakatlanarak oyuna devam edemedi. TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Domenico Tedesco Brann maçına ilk 11'de başlattığı Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi milli takımlarında olması sebebiyle görevlendiremedi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, İsmail Yüksek'i ise yedek soyundurdu. REKLAM İtalyan futbol adamı, bu isimlerin yerine ise Konyaspor karşısında Edson Alvarez, Marco Asensio ve Jhon Duran'ı ilk 11'de değerlendirdi.

ASENSIO TAKIMA DÖNDÜ, SAĞ KANATTA FORMA GİYDİ Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Brann maçında takımını yalnız bırakan Marco Asensio, Konyaspor karşısında hücumun sağında görevlendirildi. Teknik direktör Domenico Tedesco, sıklıkla 10 numara pozisyonunda görev alan Asensio'yu sağ kanada çekerken, bu mevkide Brann karşısında 3 gol atan Anderson Talisca'ya forma verdi. F.BAHÇE'DE 4 EKSİK Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Rakipten topu kapan Fred, sol kanattaki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Brezilyalı oyuncu karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Bahadır Güngördü gole izin vermedi. REKLAM 12. dakikada Fenerbahçe'nin paslaşarak kullandığı korner atışında Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Asensio'da kaldı. İspanyol oyuncunun düzeltip vuruşunda kaleci Bahadır son anda uzanarak gole engel oldu. 24. dakikada Uğurcan Yazğılı ile girdiği ikili mücadele sonrasında Jhon Duran yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Ozan Ergün, 26. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 28. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geldi. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. 30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Alvares'te kaldı. Bu futbolcunun pasında defanstan seken meşin yuvarlağa Mert Müldür sert vurdu, Calusic'in ayağına çarpan top, kaleci Bahadır kontrpiyede bırakarak filelerle buluştu: 2-0.

37. dakikada fark 3'e çıktı. Asensio'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Anderson Talisca, uzaktan sert bir plaseyle meşin yuvarlağı kaleci Bahadır'ın sağından ağlarla buluşturdu: 3-0. REKLAM 44. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda savunmadan seken topu alan Asensio, rakibinden sıyrılıp vurdu, top kaleci Bahadır'dan döndü. Bu kez penaltı noktası üzerinde Fred meşin yuvarlakla buluştu. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda kaleci Bahadır bir kez daha gole geçit vermedi. 45. dakikada Ederson'un uzun pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, rakipten önce topu kapıp ceza sahası içine girdi. Milli oyuncu kaleci Bahadır'dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak Uğurcan Yazğılı son anda topu çizgiden çıkardı. 45+4. dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunu kale sahasına ortasında Alvarez kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.