        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün'den "10 numara" performans: Mertens'i aratmadı! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün'den "10 numara" performans: Mertens'i aratmadı!

        Ameliyat sonra ağrılarına rağmen sahalara erken dönen Yunus Akgün, sergilediği performansla Galatasaray'ın "10 numara" sorununa çare oldu. Dries Mertens sonrası sahadaki oyun aklı ve yaratıcılık konusundaki boşluğu dolduran Yunus, Galatasaray'ın uzun süredir aradığı "kilit açan" oyuncu profilini sahaya yansıttı.

        Giriş: 15.12.2025 - 10:31 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:31
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Galatasaray’da sezonun ilk yarısında hissedilen “10 numara” boşluğu, Antalya’da oynanan karşılaşmayla birlikte büyük ölçüde doldu. Sarı-kırmızılıların son haftalardaki yükselişinde başrolü üstlenen isim ise Yunus Akgün oldu. Kasık fıtığı ameliyatının ardından beklenenden çok daha erken sahalara dönen milli futbolcu, ağrılarına rağmen forma giyerek hem takımını sırtladı hem de teknik heyetin elini rahatlattı.

        Sezon başında Dries Mertens’in geride bıraktığı oyun aklı ve yaratıcılık eksikliğini bir türlü kapatamayan Galatasaray, Yunus’un dönüşüyle bu soruna çözüm buldu. Okan Buruk’un forvet arkasında zaman zaman İlkay, zaman zaman Sara ve Icardi’yi denediği sistemde, oyunu yönlendirecek ve kilidi açacak isim eksikliği hissediliyordu. İşte bu noktada sahneye Yunus Akgün çıktı.

        8 Kasım’da kasığından fıtık operasyonu geçiren 25 yaşındaki futbolcu, normal şartlarda haftalarca sahalardan uzak kalması beklenirken büyük bir fedakârlık örneği sergiledi. Ameliyatın üzerinden yalnızca 10 gün geçmesine rağmen bireysel koşulara başlayan Yunus, ağrılarını tamamen geride bırakmadan takıma katıldı. Teknik ekibin kontrollü planlamasıyla sahaya çıkan milli oyuncu, risk alarak oynadı.

        Antalya’da 10 numara pozisyonunda görev alan Yunus Akgün, iki asistle maçın kaderini belirledi. Sahadaki liderliği, oyun içindeki sorumluluk alışı ve dar alanlarda ürettiği çözümlerle tribünleri ayağa kaldıran Yunus, Galatasaray’ın uzun süredir aradığı “kilit açan” oyuncu profilini sahaya yansıttı.

        Okan Buruk’un daha önce “Yunus gibi kapanan takımlara karşı çözüm üretebilen oyuncularla bu maçları kazanırsınız” sözlerini doğrular nitelikte bir performans ortaya koyan genç yıldız, bu sezon asist sayısını 5’e yükselterek takımın en çok gol pası veren ismi konumuna geldi.

        Kasık bölgesindeki hassasiyete rağmen sahada kalmayı tercih eden Yunus’un bu fedakârlığı, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından da takdirle karşılandı. Galatasaray’da artık 10 numara bölgesi Yunus Akgün’e emanet edilirken, milli oyuncunun bu özverili dönüşü sezonun kırılma anlarından biri olarak değerlendiriliyor.

