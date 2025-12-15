Yunus Akgün'den "10 numara" performans: Mertens'i aratmadı!

Galatasaray’da sezonun ilk yarısında hissedilen “10 numara” boşluğu, Antalya’da oynanan karşılaşmayla birlikte büyük ölçüde doldu. Sarı-kırmızılıların son haftalardaki yükselişinde başrolü üstlenen isim ise Yunus Akgün oldu. Kasık fıtığı ameliyatının ardından beklenenden çok daha erken sahalara dönen milli futbolcu, ağrılarına rağmen forma giyerek hem takımını sırtladı hem de teknik heyetin elini rahatlattı.

Sezon başında Dries Mertens’in geride bıraktığı oyun aklı ve yaratıcılık eksikliğini bir türlü kapatamayan Galatasaray, Yunus’un dönüşüyle bu soruna çözüm buldu. Okan Buruk’un forvet arkasında zaman zaman İlkay, zaman zaman Sara ve Icardi’yi denediği sistemde, oyunu yönlendirecek ve kilidi açacak isim eksikliği hissediliyordu. İşte bu noktada sahneye Yunus Akgün çıktı.

Okan Buruk’un daha önce “Yunus gibi kapanan takımlara karşı çözüm üretebilen oyuncularla bu maçları kazanırsınız” sözlerini doğrular nitelikte bir performans ortaya koyan genç yıldız, bu sezon asist sayısını 5’e yükselterek takımın en çok gol pası veren ismi konumuna geldi.

Kasık bölgesindeki hassasiyete rağmen sahada kalmayı tercih eden Yunus’un bu fedakârlığı, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından da takdirle karşılandı. Galatasaray’da artık 10 numara bölgesi Yunus Akgün’e emanet edilirken, milli oyuncunun bu özverili dönüşü sezonun kırılma anlarından biri olarak değerlendiriliyor.