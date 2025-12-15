Yeni yıl coşkusu doğudan batıya doğru ilerliyor. Kiribati’de gün çoktan değişirken, Amerika kıtasının bazı bölgelerinde hâlâ eski yıl yaşanıyor. İşte yeni yılın dünya üzerindeki saatli yolculuğu…

YENİ YILA EN ERKEN VE EN GEÇ GİREN YERLER

Dünya üzerindeki her ülke yeni yıla aynı anda girmez. Uluslararası Tarih Çizgisi (International Date Line) ve zaman dilimleri nedeniyle kutlamalar doğudan batıya doğru yaklaşık 26 saat içinde tamamlanır. Türkiye saatiyle bu sıra batıdoğu yönünde farklı saatlere karşılık gelir.

1. KİRİBATİ (LİNCE ADALARI) — EN ERKEN

Saat Dilimi: UTC+14

Türkiye Saatiyle: 11:00 30 Aralık — Türkiye’den yaklaşık +13 saat farkla yeni yıla girer.

Kiribati’nin Kiritimati (Christmas Island) bölgesi dünyanın en ileri zaman diliminde olduğu için yeni yılı ilk kutlayan yer burasıdır.

2. SAMOA — Erken Kutlama

Saat Dilimi: UTC+13

Türkiye Saatiyle: 12:00

Pasifik’te yer alan Samoa, Kiribati’den hemen sonra yeni yıla girer. Yılbaşını tropikal iklimde plaj kutlamalarıyla karşılar.

3. TONGA — Erken Pasifik Kutlaması

Saat Dilimi: UTC+13

Türkiye Saatiyle: 12:00

Samoa ile aynı saat diliminde olan Tonga da yılbaşını coşkuyla kutlayan ilk bölgelerden biridir.

4. YENİ ZEALAND (CHATHAM ADALARI)

Saat Dilimi: UTC+12:45

Türkiye Saatiyle: ~11:45

Chatham Adaları, Yeni Zelanda'nın özel saat dilimi sayesinde standart UTC+12 bölgelerinden bile 45 dakika önce yeni yıla girer.

5. YENİ ZELANDA (ANA ADALAR)

Saat Dilimi: UTC+13 (yaz saati) / UTC+12

Türkiye Saatiyle: 12:00 veya 11:00

Auckland ve Wellington gibi şehirlerde yılbaşı kutlamaları çarpıcı havai fişeklerle yapılır.

6. AVUSTRALYA (DOĞU KIYISI)

Saat Dilimi: UTC+11

Türkiye Saatiyle: 10:00

Sydney başta olmak üzere Sydney Limanı'nda yapılan havai fişek gösterileri dünyaca ünlüdür.

7. JAPONYA

Saat Dilimi: UTC+9

Türkiye Saatiyle: 08:00

Tokyo ve Osaka gibi metropoller, yılbaşını geleneksel tapınak törenleriyle kutlarlar.

8. ÇİN

Saat Dilimi: UTC+8

Türkiye Saatiyle: 07:00

Çin'in tümü tek saat dilimi kullandığı için 1 Ocak kutlamaları ülke çapında aynı anda olur.

9. TÜRKİYE

Saat Dilimi: UTC+3

Türkiye Saatiyle: 01:00 (1 Ocak)

Türkiye'de yılbaşı, İstanbul'dan Antalya'ya kadar coşkuyla gece yarısı kutlanır.