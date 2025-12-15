Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Pasifik’ten Amerika’ya: Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?

        Bir gezegen, 26 saat: Yeni yıl dünyayı nasıl dolaşıyor?

        Yeni yıl dünyanın her yerinde aynı anda başlamıyor. Pasifik Okyanusu'ndaki küçük ada ülkeleri yeni yılı saatler öncesinden karşılarken, bazı bölgeler 1 Ocak'a en son adım atan yerler oluyor. İşte Türkiye saatine göre yeni yıla en erken ve en geç giren ülkeler…

        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 08:00 Güncelleme: 15.12.2025 - 08:00
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıl coşkusu doğudan batıya doğru ilerliyor. Kiribati’de gün çoktan değişirken, Amerika kıtasının bazı bölgelerinde hâlâ eski yıl yaşanıyor. İşte yeni yılın dünya üzerindeki saatli yolculuğu…

        YENİ YILA EN ERKEN VE EN GEÇ GİREN YERLER

        Dünya üzerindeki her ülke yeni yıla aynı anda girmez. Uluslararası Tarih Çizgisi (International Date Line) ve zaman dilimleri nedeniyle kutlamalar doğudan batıya doğru yaklaşık 26 saat içinde tamamlanır. Türkiye saatiyle bu sıra batıdoğu yönünde farklı saatlere karşılık gelir.

        1. KİRİBATİ (LİNCE ADALARI) — EN ERKEN

        Saat Dilimi: UTC+14

        Türkiye Saatiyle: 11:00 30 Aralık — Türkiye’den yaklaşık +13 saat farkla yeni yıla girer.

        Kiribati’nin Kiritimati (Christmas Island) bölgesi dünyanın en ileri zaman diliminde olduğu için yeni yılı ilk kutlayan yer burasıdır.

        2. SAMOA — Erken Kutlama

        Saat Dilimi: UTC+13

        Türkiye Saatiyle: 12:00

        Pasifik’te yer alan Samoa, Kiribati’den hemen sonra yeni yıla girer. Yılbaşını tropikal iklimde plaj kutlamalarıyla karşılar.

        3. TONGA — Erken Pasifik Kutlaması

        Saat Dilimi: UTC+13

        Türkiye Saatiyle: 12:00

        Samoa ile aynı saat diliminde olan Tonga da yılbaşını coşkuyla kutlayan ilk bölgelerden biridir.

        4. YENİ ZEALAND (CHATHAM ADALARI)

        Saat Dilimi: UTC+12:45

        Türkiye Saatiyle: ~11:45

        Chatham Adaları, Yeni Zelanda’nın özel saat dilimi sayesinde standart UTC+12 bölgelerinden bile 45 dakika önce yeni yıla girer.

        5. YENİ ZELANDA (ANA ADALAR)

        Saat Dilimi: UTC+13 (yaz saati) / UTC+12

        Türkiye Saatiyle: 12:00 veya 11:00

        Auckland ve Wellington gibi şehirlerde yılbaşı kutlamaları çarpıcı havai fişeklerle yapılır.

        6. AVUSTRALYA (DOĞU KIYISI)

        Saat Dilimi: UTC+11

        Türkiye Saatiyle: 10:00

        Sydney başta olmak üzere Sydney Limanı’nda yapılan havai fişek gösterileri dünyaca ünlüdür.

        7. JAPONYA

        Saat Dilimi: UTC+9

        Türkiye Saatiyle: 08:00

        Tokyo ve Osaka gibi metropoller, yılbaşını geleneksel tapınak törenleriyle kutlarlar.

        8. ÇİN

        Saat Dilimi: UTC+8

        Türkiye Saatiyle: 07:00

        Çin’in tümü tek saat dilimi kullandığı için 1 Ocak kutlamaları ülke çapında aynı anda olur.

        9. TÜRKİYE

        Saat Dilimi: UTC+3

        Türkiye Saatiyle: 01:00 (1 Ocak)

        Türkiye’de yılbaşı, İstanbul’dan Antalya’ya kadar coşkuyla gece yarısı kutlanır.

        10. ABD (FARKLI BÖLGELER)

        ABD farklı zaman dilimleriyle yeni yıla girer:

        New York (EST, UTC−5): Türkiye saatine göre 07:00

        Chicago (CST, UTC−6): Türkiye saatine göre 08:00

        Los Angeles (PST, UTC−8): Türkiye saatine göre 10:00

        Alaska & Hawaii: Daha geç saatlerde yeni yıla girerler.

        11. AMERİKAN SAMOA

        Saat Dilimi: UTC−11

        Türkiye Saatiyle: Yaklaşık 15:00 (1 Ocak)

        Kiribati’nin hemen batısında olmasına rağmen Amerikan Samoa, saat dilimi nedeniyle yılbaşını günün son saatlerinde karşılar.

        12. BAKER VE HOWLAND ADALARI — EN GEÇ

        Saat Dilimi: UTC−12

        Türkiye Saatiyle: ~16:00 (1 Ocak)

        Bu izole ABD adaları, dünya üzerinde sürekli yerleşimi olmamasına rağmen yılbaşını en son yaşayan yerlerdir.

        Yeni yıl, Dünya’da coşkuyla karşılanırken saat farkları bize zamanın ne kadar göreceli olduğunu gösterir. Doğudaki ada ülkelerinden batıdaki en geç kutlamalara kadar bu “zaman yolculuğu” her yıl ilginç bir coğrafi şölen sunar.

