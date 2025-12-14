Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, üniversiteli gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlik Buluşmaları’nın Türk siyasetine kazandırdıkları özgün çalışmalardan biri olduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar birçok ilde gençlerle buluştuklarını ve bu görüşmelerin kendi ufkunu da açtığını söyledi.

Gençlerle yoldaşlık etmeye ve samimi sohbetler yapmaya özel önem verdiğini ifade eden Erdoğan, gençlerden hem cesaret hem de ilham aldıklarını vurguladı. Gençlik Buluşmaları’na yeniden başladıklarını belirten Erdoğan, programa farklı üniversitelerden geniş katılım sağlanmasını kıymetli bulduğunu kaydetti.

Konuşmasında programın yapıldığı binanın hem kendi siyasi hayatında hem de Türk siyasal tarihinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bu salonda 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladığını hatırlattı. Aradan geçen 27 yılın ardından bu kez Cumhurbaşkanı olarak aynı mekânda gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin enerjisini ve heyecanını siyasete katarak yola çıkan bir hareket olduklarını, 23 yıllık iktidarları boyunca gençlerle omuz omuza yürüdüklerini belirtti. Gençlere her alanda fırsat sunduklarını ifade eden Erdoğan, gençlerin en çok teveccüh gösterdiği siyasi hareket olduklarını söyledi. Köklerinden güç alan, dünyadaki dönüşümü okuyabilen, ahlaklı ve nitelikli bir gençlik hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, bu sorumluluğu “AK Gençlik”in taşıdığını ifade etti. Türkiye’nin 21. yüzyılına damga vuracak sürecin gençlerin enerjisi ve dinamizmiyle şekilleneceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin geleceğinin gençlerin ellerinde olduğunu vurguladı. Gençlere kendilerine inanmaları ve aldıkları eğitimi en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulunan Erdoğan, hükümet olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Türkiye’de geçmişte gençlerin istismar edildiğini ifade eden Erdoğan, darbe dönemlerini ve Gezi olaylarını örnek göstererek, gençlerin provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere kendi geleceklerine ve ülkenin geleceğine sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, önlerinde uzun bir yol olduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda Gençlik Buluşmaları programının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, programa katkı sunanlara ve Türkiye’nin farklı illerinden katılan üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Her şeyden önce kendimize inanacağız. Ve yolculuğumuzu kendi olarak yürüyeceğiz. Hiçbir zaman şaklabanlığa prim vermeyeceğiz. Biz olacağız ve biz olarak yolumuza devam edeceğiz. Çocukluğumdan gençliğimden bu yana hep bu anlayışla büyüdüm hocalarımın bana verdikleri terbiye hep bu istikamette oldu. Ve kimseye prim vermeden her şeyden önce kendi yağımızla kendimiz gibi büyüyerek geleceğe yürüdük. Tabii kimlerden hangi terbiyeyi aldık? Bu çok çok önemli. Hep beni şiirlerimde yazdığım değil, okuduğum şiirlerimde tanıyanlar, bilenler de Erdoğan, hep Akif'i okur. E doğru. Hep Akif'i okurum. Hep Necip Fazıl'ı okurum. Çünkü onlarla yetiştim. Onlarla büyüdüm.