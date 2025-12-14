Habertürk
        Son dakika: Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sona erdi | Son dakika haberleri

        Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sona erdi

        Afyonkarahisar'da bir yürek burkan bir ölüm meydana geldi. Ava giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobilde tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalarla boynundan vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından araçta bulunan biri muhtar, biri bekçi 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:57
        Afyonkarahisar'da ava giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobilde aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla boynundan vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından araçta bulunan biri muhtar, biri bekçi 3 kişi gözaltına alındı.

        FACİA GİBİ OLAY!

        İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

        TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI

        Kişiler otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.

        TÜFENTEN ÇIKAN SAÇMA BOYNUNA İSABET ETTİ

        Tüfekten çıkan saçma Duru'nun boynuna isabet etti. Duru'nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Duru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise araçta detaylı bir inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ayrıca araçta bulunan tüfeklere de el koydu. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        #Son dakika haberler
        #afyonkarahisar
