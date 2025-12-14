Afyonkarahisar'da ava giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobilde aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla boynundan vurulan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından araçta bulunan biri muhtar, biri bekçi 3 kişi gözaltına alındı.

FACİA GİBİ OLAY!

İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçisi O.B. ile A.B. ve Fatih Duru isimli 4 arkadaş ava gitmek için bir araya geldi.

TÜFEK BİR ANDA ATEŞ ALDI

Kişiler otomobille av yapacakları bölgeye giderken iddiaya göre, araçta bulunan tüfeklerden birisi aniden ateş aldı.

TÜFENTEN ÇIKAN SAÇMA BOYNUNA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan saçma Duru'nun boynuna isabet etti. Duru'nun vurulduğunu gören arkadaşları otomobili Sultandağı Devlet Hastanesi önüne götürerek yardım istedi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Duru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ise araçta detaylı bir inceleme yaparak, 3 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri ayrıca araçta bulunan tüfeklere de el koydu. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.