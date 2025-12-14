Habertürk
Habertürk
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler! - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor. Trabzonspor ise mücadeleden galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 09:21
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

        Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

        Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

        Trabzonspor ise mücadeleden galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

        BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

        Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

        BEŞİKTAŞ, SON 6 DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

        Siyah-beyazlılar, ligde deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

        Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.

        Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

        UDUOKHAI KART CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

        Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

        Uduokhai, Trabzonspor karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

        EL BILAL TOURE FORMDA

        Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi.

        Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

        Ligdeki ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı atan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra derbide Fenerbahçe'ye karşı gol bulmayı başardı.

        Toure, son iki haftada oynanan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarında da rakip ağları birer kez sarstı.

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Mustafa, Batagov, Serdar (Savic), Ozan, Oulai, Folcarelli, Muçi, Olaigbe, Zubkov, Augusto

        Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Cerny, Toure, Abraham

