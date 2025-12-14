Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 7 galibiyet, 4'er beraberlik ile yenilgi yaşayan Beşiktaş, 25 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan toplayan siyah-beyazlı takım, kazanarak üst sıralardan uzaklaşmamayı hedefliyor.

Trabzonspor ise mücadeleden galip ayrılarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa ile dış sahada oynadığı maçlarda ise berabere kalırken söz konusu 6 karşılaşmada 14 puan topladı.

Sezona deplasmanda 2 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, ardından oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Alanyaspor ve Göztepe deplasmanlarından puan alamayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı.

Son haftalarda formasından uzak kalan Alman savunma oyuncusu, bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

EL BILAL TOURE FORMDA

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu El Bilal Toure, son iki maçı boş geçmedi.

Malili golcü, 3'ü son 5 maçta olmak üzere ligde 4 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki ilk golünü RAMS Başakşehir'e karşı atan 24 yaşındaki futbolcu, daha sonra derbide Fenerbahçe'ye karşı gol bulmayı başardı.

Toure, son iki haftada oynanan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK müsabakalarında da rakip ağları birer kez sarstı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER