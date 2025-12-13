Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor! 4 gol daha atarsa... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor! 4 gol daha atarsa...

        Son olarak Antalyaspor maçında skoru tayin eden golü kaydeden Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız, 4 gol daha kaydetmesi halinde Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak.

        Giriş: 13.12.2025 - 22:55 Güncelleme: 13.12.2025 - 22:55
        Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakat olan ve geri döndükten sonra da Galatasaray'ın skor yükünü üstlenen Mauro Icardi, tarihe geçmeye hazırlanıyor.

        2022 yazından beri sarı-kırmızılılarda forma giyen Arjantinli yıldız, en çok gol atan yabancı futbolcu olmaya adım adım yaklaşıyor.

        Bu sezon çıktığı 800 dakika sahada kalmasına karşın 8 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 4 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak zirveye oturacak.

        İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...

        7- XHEVAT PREKAZI

        214 maç: 41 gol

        6- WESLEY SNEIJDER

        175 maç: 45 gol

        5- VICTOR OSIMHEN

        57 maç: 49 gol*

        4- BAFETIMBI GOMIS

        86 maç: 51 gol

        3- MILAN BAROS

        116 maç: 61 gol

        2- MAURO ICARDI

        108 maç: 69 gol*

        1- GHEORGHE HAGI

        192 maç: 72 gol

