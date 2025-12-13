Galatasaray'da Mauro Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor! 4 gol daha atarsa...
Son olarak Antalyaspor maçında skoru tayin eden golü kaydeden Mauro Icardi, Galatasaray'da tarihe geçmeye hazırlanıyor. Arjantinli yıldız, 4 gol daha kaydetmesi halinde Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancısı olacak.
Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakat olan ve geri döndükten sonra da Galatasaray'ın skor yükünü üstlenen Mauro Icardi, tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2022 yazından beri sarı-kırmızılılarda forma giyen Arjantinli yıldız, en çok gol atan yabancı futbolcu olmaya adım adım yaklaşıyor.
Bu sezon çıktığı 800 dakika sahada kalmasına karşın 8 gol kaydeden 32 yaşındaki santrfor, 4 gol daha atarsa Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak zirveye oturacak.
İşte Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcular...
7- XHEVAT PREKAZI
214 maç: 41 gol
6- WESLEY SNEIJDER
175 maç: 45 gol
5- VICTOR OSIMHEN
57 maç: 49 gol*
4- BAFETIMBI GOMIS
86 maç: 51 gol
3- MILAN BAROS
116 maç: 61 gol