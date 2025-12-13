Habertürk
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!

        Kahramanmaraş'ta, 25 yaşındaki İsmet Tarık Keçe, kendisinden ayrıldığı belirtilen ve konuşmak istemeyen 21 yaşındaki Sultan Değirmenci'yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Keçe, suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:29
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kahramanmaraş'ta olay, dün akşam saatlerinde Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi.

        İddiaya göre; İsmet Tarık Keçe (25), bir süre önce kendisinden ayrıldığı belirtilen Sultan Değirmenci (21) ile konuşmak istedi.

        KONUŞMAYINCA SİTENİN ÖNÜNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre telefonla aradığı Değirmenci, konuşmak istemedi. Bunun üzerine Keçe, Değirmenci'nin oturduğu sitenin önüne gidip, beklemeye başladı.

        PEŞ PEŞE ATEŞ AÇTI

        Keçe ardından otomobili ile sitenin önüne gelen Değirmenci'ye tabanca ile peş peşe ateş açtı.

        SULTAN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini de yitiren Değirmenci'nin kullandığı otomobil, bahçe duvarına çarptı. Şüpheli kaçarken, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sultan Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Şüpheli kısa sürede suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti. İsmet Tarık Keçe, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
