Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti! Kahramanmaraş'ta, 25 yaşındaki İsmet Tarık Keçe, kendisinden ayrıldığı belirtilen ve konuşmak istemeyen 21 yaşındaki Sultan Değirmenci'yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Keçe, suç aleti silahla yakalanırken, sorgusunda suçunu da itiraf etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 13.12.2025 - 15:29 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL