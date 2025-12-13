Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi!
Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Archie Brown'a ara transfer dönemi için Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenildi. İngiliz oyuncu ise Avrupa'dan gelen ilgiye rağmen ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor ve sezonu Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyor.
Ara transfer dönemine günler kala Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.
Avrupa'nın 5 büyük liginden takımlar, sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archie Brown'un durumunu yakından takip ediyor.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısının genç sol bek için çalınması beklenirken, İngiliz oyuncu takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
Avrupa kulüplerinin ilgisine rağmen Archie Brown sezonu sarı-lacivertli formayla tamamlamak istiyor.
FENERBAHÇE, MILAN'IN ELİNDEN ALMIŞTI
Fenerbahçe yaz transfer döneminde Milan'ın da talip olduğu yıldız sol beki, 8 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
SEZON KARNESİ
Sarı-lacivertli formayla 24 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 3 gol 5 asistlik katkı sağladı.