Archie Brown'a Avrupa'dan talip: Kararını verdi! Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Archie Brown'a ara transfer dönemi için Avrupa'dan ilgi olduğu öğrenildi. İngiliz oyuncu ise Avrupa'dan gelen ilgiye rağmen ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istemiyor ve sezonu Fenerbahçe'de tamamlamayı hedefliyor.

ABONE OL